Çin askerlerinin kullandığı iddia edilen çivili demir sopalara ait fotoğraf ortaya çıktı
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BBC

Çin askerlerinin kullandığı iddia edilen çivili demir sopalara ait fotoğraf ortaya çıktı

Çin ve Hint askerleri arasında tartışmalı sınır hattındaki kavgada, Çin askerlerinin kullandığı iddia edilen çivili sopaların fotoğrafı ortaya çıktı.

Çin askerlerinin kullandığı iddia edilen çivili demir sopalara ait fotoğraf ortaya çıktı
18.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:15

Çin ve Hint askerleri arasında, iki ülke arasındaki tartışmalı sınır hattında çıkan kavgada, Çin askerlerinin kullandığı iddia edilen çivili sopaların fotoğrafı ortaya çıktı.

Galwan Vadisi'deki kavga, en az 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanmış ve iki nükleer güç arasındaki gerilimi artırmıştı.

Çin, kendi askerleri arasında ölen ve yaralanan olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmadı. Her iki taraf da birbirini sınır hattını aşmakla suçluyor.

İki ülke arasındaki sınır hattı iyi işaretlenmiş değil ve topografik değişikliklerle kayabiliyor.

Çin askerlerinin kullandığı söylenen demir, çivili sopalara ait fotoğraf, sınırda görevli üst düzey bir Hint askeri yetkili tarafından BBC'ye verildi.

Fotoğrafı ilk olarak Twitter'da paylaşan Savunma Uzmanı Ajai Shukla, bu tür silahların kullanılmasını "barbarlık" diye tanımladı.

Sınır hattında ateşli silahların kullanılmaması, gerilimin yükselmemesi için 1996'da imzalanan ve her iki tarafın da silah ve patlayıcı kullanmasını yasaklayan anlaşmadan kaynaklanıyor.

Hindistan'da Twitter'da yoğun şekilde paylaşılan fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları arasında öfke yaratırken, Çinli ve Hint yetkililer henüz yorum yapmadı.

4.267 metre yükseklikteki engebeli bir arazide kavga eden bazı askerlerin, sıfırın altındaki sıcaklıklarda, yamaçlardan, hızla akan Galwan Nehri'ne düştükleri belirtiliyor.


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Son 45 yıldaki ilk ölümler

İki tarafın askerleri, son haftalarda tartışmalı sınır hattında kavga etmiş, ancak Pazartesi günkü kavga son 45 yılın ilk ölümlerine yol açmıştı.

Hint medyasındaki bağımsız kaynaklarca doğrulanmamış haberlere göre olayda en az 40 Çin askeri de öldü, ancak Çin henüz ölü ve yaralılar konusunda bir açıklama yapmadı. Bazı Hint askerlerin de kayıp oldukları bildiriliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Hint askerlerinin sınırı iki defa geçtiklerini "Çinli personeli kışkırtıp, saldırdıklarını ve bunun da iki tarafın sınır güçleri arasında ciddi bir fiziksel çatışmaya yol açtığını" söyledi.

Çin, Galwan Vadisi üzerinde egemenlik hakkı ilan etmiş, Hindistan ise bu iddiayı "abartılı ve savunulamaz" diyerek reddetmişti.

Olayın ardından her iki ülke halkı da protesto gösterileri düzenlerken, yetkililer temkinli konuşuyor ve diplomatik çözüm arayışındalar.

Hint Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava, iki ülke dışişleri bakanlarının bir telefon görüşmesi yaptıklarını ve "meselenin sorumlu bir şekilde ele alınması konusunda uzlaştıklarını" söyledi.

Srivastava "abartılı ve savunulamaz iddialarda bulunmak bu uzlaşıya ters" dedi.

Neden ateşli silah yok?

Ladakh'taki Galwan Nehri Vadisi, sert iklimi ve yüksek rakımıyla, sınır hattının batı tarafında bulunuyor ve Hindistan'ın hak iddia ettiği, ancak Çin tarafından kontrol edilen Aksai Chin'e yakın.

İki nükleer güce sahip komşu daha önce de sınırda, konvansiyonel ateşli silahlar olmadan çatışmıştı.

Hindistan ve Çin, 3440 kilometreden fazla uzunlukta ve iyi belirlenmemiş sınır hattında birçok noktada ihtilaflı.

Sınır hattında son olarak 1975'te ateş açılmış ve dört Hint askeri öldürülmüştü. O günden bu yana hiç silah ateşlenmedi.

Bunun kökeninde ise 1996'da sınır çizgisinin iki kilometre yakınında ateşli silah kullanılmasını yasaklayan antlaşma yatıyor.

Ancak son haftalarda bölgede iki ülke askerleri arasında kavgalar oldu.

Hindistan, Çin'i Galwan Vadisi'ne binlerce asker yollamakla ve 38 bin kilometre kare toprağını işgal altında tutmakla suçluyor. Sorunu çözmek için son 30 yılda yapılan birkaç tur görüşmeden ise sonuç çıkmadı.

BBC

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