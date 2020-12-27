Çin aşısının gelişi ertelendi
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Çin aşısının gelişi ertelendi

27.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 20:57

Çin aşısının gelişi ertelendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir.

Çin aşısının gelişi ertelendi

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pekin'deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Çin aşısının gelişi ertelendi
Çin aşısının gelişi ertelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN

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