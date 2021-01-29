ÇİN AŞISININ 3 BUÇUK MİLYON DOZLUK İKİNCİ BÖLÜMÜ İSTANBUL'DA
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ÇİN AŞISININ 3 BUÇUK MİLYON DOZLUK İKİNCİ BÖLÜMÜ İSTANBUL'DA

29.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 29.01.2021 06:46
ÇİN AŞISININ 3 BUÇUK MİLYON DOZLUK İKİNCİ BÖLÜMÜ İSTANBUL'DA

Enver ALAS-Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY /İSTANBUL DHA - TÜRKİYE'nin Çin'den satın aldığı inaktif koronavirüs aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının 3.5 milyon dozluk ikinci bölümü Türkiye'ye getirildi.

Enver ALAS-Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY/İSTANBUL DHA - TÜRKİYE'nin Çin'den satın aldığı inaktif koronavirüs aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının 3.5 milyon dozluk ikinci bölümü Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı koronavirüs aşılarının sevkiyatı devam ediyor. Aşıların 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümü de bu sabah Türkiye'ye getirildi. Türk Hava Yolları'nın TK 6175 sefer sayılı Boeing 777-ER tipi 'Zigana' isimli uçağıyla saat 06.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirilen aşılar, görevliler tarafından uçaktan titizlikle indirildi. Aktif ısı kontrollü konteynerler ile uçaktan indirilen inkatif aşılar, gümrük işlemlerinin yapılması için depolara alındı.

Çin'den sipariş edilen aşıların 3 milyon doz olan ilk partisi 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye gelmiş ve 14 Ocak'ta sağlık çalışanları aşılanmaya başlamıştı. İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının 6.5 milyon dozluk ilk bölümü de 25 Ocak Pazartesi sabahı Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Enver ALAS

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