Çin aşısını onaylayan ülkeler arasına Bahreyn'de katıldı
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Çin aşısını onaylayan ülkeler arasına Bahreyn'de katıldı

14.12.2020 16:46 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:51
Çin aşısını onaylayan ülkeler arasına Bahreyn'de katıldı

Bahreyn, Çin tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Sinopham aşısını onayladı.

Bahreyn, Çin tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Sinopham aşısını onayladı. Yetkililer, vatandaşların toplu aşıya katılması için web sitesi açtı.

Bahreyn Ulusal Sağlık Düzenleme Kurumu'nun yaptığı açıklamada, Çin'in koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sinopharm aşının ülkede onaylandığını açıkladı. Bahreyn Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, vatandaşların ve 18 yaşın üzerindeki kişilerin aşıyı ücretsiz olmak için ilgili web sitesine kayıt yaptırabileceğini söyledi.

ÇİN AŞISINI ALAN ÜLKELER

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Sinopharm aşısını tercih eden ülkeler şu şekilde; 

Endonezya - 128 milyon doz

Brezilya - 46 milyon doz

Şili - 60 milyon doz

Hong Kong - 7.5 milyon doz

Öte yandan, Çin'de 600 milyon doz aşının bu yıl içinde piyasaya sunulmaya hazır hale getirileceği açıklanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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