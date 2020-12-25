Çin aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çin aşısı alan ülkeler! Çin aşısı yan etkileri!

Aşı ile ilgili vatandaşların aklında bir sürü soru yer almakta. Çin aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çin aşısı alan ülkeler! Çin aşısı yan etkileri!

ÇİN AŞISI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayıp gündeme ilişkin değerlendirmelere bulundu. "Pazartesi günü 4,5 milyon doz Çin aşısı gelecek. Aşılama çalışmasını sağlık çalışanlarından başlatacağız" dedi.

ÇİN AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Faz 3 çalışmaları kapsamında aşının ikinci dozunu yaptırdı. Herhangi bir yan etkiye rastlamadığını belirten Cantürk, aşının önemine dikkat çekerek, "Sıkıntının her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu sıkıntının içerisinde aşının çölde suyu görmek gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de aşının bizim için, toplum ve insanlık için kurtarıcı rol oynayacağına inanıyorum. Ondan dolayı biz de aşı çalışmalarına katıldık. Bu aşının yapılması ile ilgili endişenin olduğunu, çekincelerin olduğunu basından ve sosyal medyadan görüyoruz. Buna çok üzülüyoruz. Biraz tıp tarihini inceledikleri zaman enfeksiyon hastalıkları ile aşıyla baş edildiğini görecekler. Ben herhangi bir problemle karşılaşmadım. Açıkçası ağrım da olmadı. Biliyorsunuz, yalancı aşı da ihtimaline karşı yaptırdık. Bu bir fırsat. Bununla baş edebilmek için önemli. Herhangi bir yan etkisi olmadı. Çok fazla yan etki bildiren de olmuyor. En fazla bildirilen şey biraz baş ağrısı, ateş, enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı oluyor. Onun dışında bir şey olmuyor" ifadelerini kullandı.