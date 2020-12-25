Çin aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çin aşısı alan ülkeler! Çin aşısı yan etkileri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çin aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çin aşısı alan ülkeler! Çin aşısı yan etkileri!

25.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:40
Çin aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çin aşısı alan ülkeler! Çin aşısı yan etkileri!

Türkiye'ye yakın zamanda gelmesi beklenen Çin aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çin aşısı alan ülkeler! Çin aşısı yan etkileri!

Aşı ile ilgili vatandaşların aklında bir sürü soru yer almakta. Çin aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çin aşısı alan ülkeler! Çin aşısı yan etkileri!

ÇİN AŞISI TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayıp gündeme ilişkin değerlendirmelere bulundu. "Pazartesi günü 4,5 milyon doz Çin aşısı gelecek. Aşılama çalışmasını sağlık çalışanlarından başlatacağız" dedi.

ÇİN AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Faz 3 çalışmaları kapsamında aşının ikinci dozunu yaptırdı. Herhangi bir yan etkiye rastlamadığını belirten Cantürk, aşının önemine dikkat çekerek, "Sıkıntının her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu sıkıntının içerisinde aşının çölde suyu görmek gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de aşının bizim için, toplum ve insanlık için kurtarıcı rol oynayacağına inanıyorum. Ondan dolayı biz de aşı çalışmalarına katıldık. Bu aşının yapılması ile ilgili endişenin olduğunu, çekincelerin olduğunu basından ve sosyal medyadan görüyoruz. Buna çok üzülüyoruz. Biraz tıp tarihini inceledikleri zaman enfeksiyon hastalıkları ile aşıyla baş edildiğini görecekler. Ben herhangi bir problemle karşılaşmadım. Açıkçası ağrım da olmadı. Biliyorsunuz, yalancı aşı da ihtimaline karşı yaptırdık. Bu bir fırsat. Bununla baş edebilmek için önemli. Herhangi bir yan etkisi olmadı. Çok fazla yan etki bildiren de olmuyor. En fazla bildirilen şey biraz baş ağrısı, ateş, enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı oluyor. Onun dışında bir şey olmuyor" ifadelerini kullandı.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Öznur Çalık Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Ersun Yanal Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Beşiktaş İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Çin aşısı alan ülkeler! Çin aşısı yan etkileri! | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 19:40:34. #1.15#
title