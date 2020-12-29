Çin aşısı Türkiye'ye geldi mi? Çin aşısı ne zaman gelecek? Aşı ilk kimlere vurulacak?

3 milyon doz koronavirü aşısı nerede? Çin aşısı Türkiye'ye geldi mi? Çin aşısı ne zaman gelecek? Aşı ilk kimlere vurulacak? Aşı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

ÇİN AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Bugün THY, Çin'den gelecek aşılarla ilgili net tarihi açıkladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.

Uçuş detayları şu şekilde olacak:

Aşılar, TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST, TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.

TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı'na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur.

TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05'tir."

Buna göre aşıların ilk dozları yarın 30 Aralık Çarşamba günü gelecek.

AŞI İLK KİMLERE VURULACAK?

Ocak ayının ikinci haftası olan 8-10 Ocak tarihlerinde aşılamanın başlamasının öngörüldüğünü belirten Türkeş, "Tabii bu noktada bu aşıların kimlere hangi sıralamayla vurulacağı uygulanacağı merak konusu. Buna ilişkin 4 aşamalı 1 strateji açıklanmıştı. ilk etapta aşıların uygulanacağı grup, sağlık çalışanları. Peki Türkiye'de ne kadar sağlık çalışanı var ve edindiğimiz bilgilere göre 1.061.635 sağlık personeli bulunuyor, ilk etapta bu personele aşı uygulanmasına başlayacak. Tabi bununla birlikte ilk grupta sadece sağlık çalışanları yok. 65 yaş üstü vatandaşlar, yaşlı engelli koruma evlerinde kalanlar var, ilk etapta bu kadar aşı vurulacak. Nisan ayına kadar aşılama sürecek. Az önce Sağlık Bakanı'nın Hürriyet'e yaptığı açıklamaları gördük. 30, 35 milyonluk gibi 1 sayı hedefleniyor. Nisan ayına kadar tabi bu etapta ikinci gruptaki insanlara da aşı vurulacak" dedi.