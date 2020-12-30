Çin aşısı Türkiye'de
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Çin aşısı Türkiye'de

30.12.2020 06:21 | Son Güncelleme: 30.12.2020 06:58

Çin aşısı Türkiye'de Aşılar tırlara naklediliyor 3 Milyon doz aşıyı taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den sipariş edilen inaktif Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi Ankara'ya ulaştı.

Çin aşısı Türkiye'de

Aşılar tırlara naklediliyor

3 Milyon doz aşıyı taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı

ANKARA - Sağlık Bakanlığı tarafından Çin'den sipariş edilen inaktif Covid-19 aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi Ankara'ya ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çin'den ithal edilen Covid-19 aşılarının 29 Aralık Salı günü saat 19.50'de Pekin Havalimanından havalandığını duyurmuştu. Pekin'den o saatlerde havalanan uçak 30 Aralık Çarşamba günü saat 05.45 itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. Aşılar buradan tırlara yüklenerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü depolarına taşınacak. Daha sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda yapılacak 14 günlük testlerden onay alırsa aşılama başlayacak. 4 aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak Covid-19 ile birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanacak. Çin'den getirilen inaktif Covid-19 aşısı 2 doz şeklinde uygulanıyor.

Çin aşısı Türkiye'de
Çin aşısı Türkiye'de
Çin aşısı Türkiye'de
Çin aşısı Türkiye'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU ŞİMŞEK

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