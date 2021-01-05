Çin Aşısı Kontrol Sonrasında Sağlık Çalışanlarına Uygulanacak
05.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:51
Türkiye'nin Corona virüsü salgınıyla mücadele amacıyla Çin'den ithal etme kararı aldığı Sinovac aşısından ürün kontrolü aşaması için 3 milyon doz Ankara'ya ulaştı ve eğer Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı'nca onaylanırsa sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanacak.
Türkiye'nin Corona virüsü salgınıyla mücadele amacıyla Çin'den ithal etme kararı aldığı Sinovac aşısından ürün kontrolü aşaması için 3 milyon doz Ankara'ya ulaştı ve eğer Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı'nca onaylanırsa sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanacak
Kaynak: DailyMotion.com