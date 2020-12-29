Çin aşısı geldi mi? Çin Sinovac koronavirüs aşısı ne zaman gelecek?

Türk Hava Yolları Basın müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'den gelecek ilk parti koronavirüs aşısı yarın Türkiye'de olacak. Buna göre 30 Aralık günü aşıların gelmesi bekleniyor. Peki Çin Sİnvac aşısı nedir? Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Geçen gün Çin'den gelecek aşılarla ilgili olarak açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen koronavirüs vakaları nedeniyle tarihin bir iki gün ertelendiğini duyurmuştu.

ÇİN AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Bugün THY, Çin'den gelecek aşılarla ilgili net tarihi açıkladı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir beklediğiniz aşı taşıma detayları biraz önce paylaşıldı. Çin'den gelecek ilk parti aşı Pekin - İstanbul Havalimanı - Ankara şeklinde taşınacak.

Uçuş detayları şu şekilde olacak:

Aşılar, TK6175 30 Aralık seferi ile PEK-IST, TK2170 31 Aralık seferi ile IST-ESB sevk edilecektir.

TK6175 30 Aralık seferinin İstanbul Havalimanı'na iniş saati 30 Aralık 06:10'dur.

TK2170 31 Aralık seferinin icra saati ise 31 Aralık 20:05'tir."

Buna göre aşıların ilk dozları yarın 30 Aralık Çarşamba günü gelecek.

İLK OLARAK KAÇ MİLYON DOZ GELECEK?

Ayrıca alınan bilgilere göre Çin'den gelecek ilk uçakta 3 milyon doz aşı olacak.

SİNOVAC AŞISI NEDİR?

Sinovac Biotech, 1993 yılında Weidong Yin tarafından kurulan ve bulaşıcı insan hastalıklarına karşı koruma sağlayan aşıların araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve satılmasına odaklanan bir biyofarmasötik şirketidir. Şirketin merkezi Pekin, Çin'dedir.

Sinovac'ın ticari aşıları arasında Healive (hepatit A), Bilive (kombine hepatit A ve B), Anflu (grip), Panflu (H5N1) ve PANFLU.1 (H1N1) bulunuyor.

Nisan 2020'nin ortalarında Çin, Sinovac tarafından geliştirilen aday COVID-19 aşısı için bir klinik çalışmayı onayladı. CoronaVac adı verilen aşı, COVID-19 virüsünü kimyasal olarak inaktive eden bir virüs aşısıdır. CoronaVac aşısı Brezilya, Şili, Endonezya, Filipinler ve Türkiye'de Faz III klinik deneylerine tabi tutuldu.

Brezilya Faz III denemelerini 10 kasımda bir gönüllünün intiharı yüzünden durdurmuş, 11 kasımda devam ettirmiştir. Çin'de CoronaVac, COVID-19 enfeksiyonlarını önlemek için ulusal acil durum kullanım yetkisi kapsamında binlerce kişiye halihazırda uygulanmış durumda.

ÇİN AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, Faz 3 çalışmaları kapsamında aşının ikinci dozunu yaptırdı. Herhangi bir yan etkiye rastlamadığını belirten Cantürk, aşının önemine dikkat çekerek, "Sıkıntının her geçen gün arttığını görüyoruz. Bu sıkıntının içerisinde aşının çölde suyu görmek gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de aşının bizim için, toplum ve insanlık için kurtarıcı rol oynayacağına inanıyorum. Ondan dolayı biz de aşı çalışmalarına katıldık. Bu aşının yapılması ile ilgili endişenin olduğunu, çekincelerin olduğunu basından ve sosyal medyadan görüyoruz. Buna çok üzülüyoruz. Biraz tıp tarihini inceledikleri zaman enfeksiyon hastalıkları ile aşıyla baş edildiğini görecekler. Ben herhangi bir problemle karşılaşmadım. Açıkçası ağrım da olmadı. Biliyorsunuz, yalancı aşı da ihtimaline karşı yaptırdık. Bu bir fırsat. Bununla baş edebilmek için önemli. Herhangi bir yan etkisi olmadı. Çok fazla yan etki bildiren de olmuyor. En fazla bildirilen şey biraz baş ağrısı, ateş, enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı oluyor. Onun dışında bir şey olmuyor" ifadelerini kullandı.