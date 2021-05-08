Çin aşısı: Dünya Sağlık Örgütü, Sinopharm tarafından üretilen aşıya acil kullanım onayı verdi
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BBC

Çin aşısı: Dünya Sağlık Örgütü, Sinopharm tarafından üretilen aşıya acil kullanım onayı verdi

Çin aşısı: Dünya Sağlık Örgütü, Sinopharm tarafından üretilen aşıya acil kullanım onayı verdi
BBC - Haberler | Dünya

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin merkezli Sinopharm şirketinin ürettiği Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin'de Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ve Sinopharm tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.

WHO tarafından yapılan açıklamada, aşının semptom gösteren ve hastaneye yatan vakalarda yüzde 79 etkinliğe sahip olduğu duyuruldu.

Aşının 18 yaş ve üzerindekilere iki doz halinde uygulanması tavsiye edildi.

WHO, 60 yaş üzerinde az sayıda kişinin klinik araştırmalara dahil edildiğini, bu sebeple de bu yaş grubu için etkililiğin net bir biçimde tahmin edilemediğini belirtti.

Bununla birlikte aşının 60 yaş ve üstü kişilerde farklı bir etkinlik oranı göstermesinin beklenmediği aktarıldı.

Aşı ayrıca, 2-8 derece sıcaklıkta saklanabilmesi nedeniyle kullanım kolaylığına sahip.

Türkiye'de yapılan Sinovac aşısı için de WHO onayı bekleniyor

Sinopharm aşısına verilen acil kullanım olayı, WHO'nun Batılı olmayan ülkelerde geliştirilen bir aşıya verdiği ilk onay oldu.

WHO daha önce Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşıları için acil kullanım onayı vermişti.

Raporlara göre, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan ve Pakistan'da yaklaşık 65 milyon insana hali hazırda Sinopharm aşısı vuruldu.

Öte yandan WHO'nun bir diğer Çinli aşı üreticisi Sinovac tarafından gerilen CoronaVac aşısı hakkında da karar vermesi bekleniyor.

Türkiye'de bugüne kadar kullanılan Çin menşeili aşı da Sinovac'ın ürettiği aşıydı.

WHO'nun onayı neden önemli?

Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen onay, ulusal merciler için aşının güvenli ve etkili olduğu yönünde bir kılavuz sunuyor.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu onayın ülkelere "kendi onay mekanizmalarını hızlandırmak adına güven" vereceğini söyledi.

Ayrıca WHO onayı söz konusu aşının, yoksul ülkelere aşı sunmak üzere kurulan COVAX programında da kullanılabileceği anlamına geliyor.

Sinopharm aşısına verilen acil kullanım onayının, tedarik sorunlarını çözmede önemli bir adım olması bekleniyor.

BBC
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