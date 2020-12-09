Çin aşısı CoronaVac hakkında neler biliniyor? Çin aşısı yan etkiler nedir? Tüm koronavirüs aşılarının detaylar...

Türkiye'nin sipariş ettiği Çin aşısı CoronaVac hakkında neler biliniyor? Çin aşısı yan etkiler nedir? Çin aşısı CoronaVac güvenli mi? soruları hakkında pek çok görüş var. İşte Çin aşısı CoronaVac hakkında tüm detaylar...

Türkiye'nin sipariş ettiği Çin aşısı CoronaVac hakkında neler biliniyor? Çin aşısı yan etkiler nedir? Çin aşısı CoronaVac güvenli mi? soruları hakkında pek çok görüş var. İşte Çin aşısı CoronaVac hakkında tüm detaylar...

ÇİN AŞISI CoronaVac HAKKINDA NELER BİLİNİYOR? YAN ETKİLERİ NEDİR?

Çin Dışişleri Bakanı geçtiğimiz hafta yapılan bir BM toplantısında, aşı geliştiricilerin son testleri hızlandırdığını söylemiş, ardından "acil kullanım" programı kapsamında yaklaşık 1 milyon kişinin aşı yaptırdığı haberi gelmişti.

Ayrıca Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan ise geçtiğimiz günlerde Sinopharm'ın Pekin'deki yan kuruluşlarından birine yaptığı ziyarette,"Büyük ölçekli üretime hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Sağlık yetkilileri de Çin'in bu yılın sonuna kadar 610 milyon doz üretebileceğini, bu rakamın gelecek yıl ise 1 milyar doza kadar çıkacağını söyledi.

Yan etkileri konusunda henüz açıklama yapılmadı



Öte yandan aşının olası yan etkiler konusunda ise hiçbir açıklama yapılmadı. Oysa Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu (Anvisa) 29 Ekim'de meydana gelen 'ciddi' bir kaza sonrası Sinovac'ın CoronaVac aşısının klinik deneylerini durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Sinovac ise yayınladığı yazılı açıklamada, "Aşımızın güvenliğine güvenimiz tam" demişti.

İki Covid-19 aşısı geliştiren Çin'in en büyük ilaç firması Sinopharm ise, aşı testlerinde yalnızca birkaç kişinin beklenmedik, hafif reaksiyonlar yaşadığını belirtti. Ama bu yan etkilerin, aşıların dağıtımına engel olacak kadar ciddi olmadığını savundu.

Moderna aşısı hakkında neler biliniyor? Moderna aşısının yan etkiler nedir?

Moderna, Temmuz ayında aşı adayı için Faz III klinik denemelerine başladı. Daha önceki denemelerde , hastaların yaklaşık yarısı, ikinci enjeksiyondan sonra enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı ve ateş gibi yaygın yan etkiler yaşadı. Bu etkiler genellikle iki gün içinde azaldı. Şimdiye kadar, başka ciddi veya olağandışı etki bildirilmedi. Bazı vatandaşlar, Moderna'nın denemesine katıldı ve bazıları da Pfizer'in denemesine hemen hemen aynı şeyi söyledi: yan etkiler şiddetliydi ve daha yaygın yan etkilere ek olarak yüksek ateş vücut ağrıları, kötü baş ağrıları ve bitkinlik içeriyordu. Ama Covid-19'dan korunmak için buna değer. Şirket, ara sonuçlarla ilgili bir basın bülteni yayınladı Faz III denemesinin, hastaların% 2.7'sinin ilk dozdan sonra enjeksiyon bölgesinde ağrı çektiğini söyledi. İkinci dozdan sonra hastalar, enjeksiyon bölgesinde yorgunluk (% 9,7), miyalji (% 8,9), artralji (% 5,2), baş ağrısı (% 4,5), ağrı (% 4,1) ve enjeksiyon bölgesinde eritem/ kızarıklık (% 2,0) dahil olmak üzere daha fazla yan etki bildirdi).

Moderna, aşısını daha güçlü bağışıklık tepkilerine sahip olabileceğine inandıkları çocuklarda ve ergenlerde test etmeye başlayacağını ve bunun ateş ve ağrı gibi daha yoğun yan etkilere yol açacağını duyurdu.

Pfizer aşısı hakkında neler biliniyor? Pfizer aşısının yan etkiler nedir?

Pfizer, Temmuz ayında aşı adayı için Faz III klinik denemesine başladı. Daha önceki denemelerde , bazı hastalar enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, baş ağrısı, kas ağrısı, mide bulantısı ve ateş gibi yaygın yan etkiler yaşadı. Bu etkiler genellikle iki gün içinde azaldı. CNBC birkaç kişiyle konuştu, bazıları Pfizer'in denemesine katıldı ve diğerleri Moderna'nın denemesine hemen hemen aynı şeyi söylediler: yan etkiler şiddetliydi ve daha yaygın yan etkilere ek olarak yüksek ateş vücut ağrıları, kötü baş ağrıları ve bitkinlik içeriyordu. Ama Covid-19'dan korunmak için buna değer. Bazı hastalar yan etkileri kötü akşamdan kalmaya benzer olarak tanımladı . Klinik araştırmaya katılan bir hemşire, ilk dozdan sonra çok az etki hissettiğini, ancak ikinci enjeksiyondan sonra titreme, baş ağrısı ve yoğun enjeksiyon bölgesi ağrısı ile birlikte 104 Fahrenhayt'tan fazla bir ateş olduğunu bildirdi . Araştırmacılara göre, birçok hastanın bir veya iki yan etkisi olmasına rağmen, tüm semptomları bir arada yaşama deneyimi nadirdi. 7 Aralık'ta "Klinisyenlerin hastalarla neden aşıya güvenmeleri gerektiğini ve yan etkilerinin COVID-19'a çok benzeyebileceğini tartışmaya hazırlıklı olmaları gerekecek," diye yazdı. Son olarak FDA , aşıyı alan dört hastayı bildirdi. Yüz kaslarında ani ve genellikle geçici bir zayıflama veya felç olan Bell's Palsy yaşadı .

CanSinBio (Çin) aşısı hakkında neler biliniyor? CanSinBio (Çin) aşısının yan etkiler nedir?

Çin verilen Ağustos ayında bir Faz III çalışması başlamadan önce CanSinBio aşı acil onayı istedi. In Faz II çalışmasında , hastaların yaklaşık dörtte üçü enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, baş ağrısı, kas ağrıları ve ateş dahil en az bir ortak hafif yan etki bildirildi. Beş kişi de kustuğunu bildirdi.

Gamaleya Araştırma Enstitüsü (Rusya) aşısı hakkında neler biliniyor? Gamaleya Araştırma Enstitüsüaşısının yan etkiler nedir?

Gamaleya Araştırma Enstitüsü, Ağustos ayında Faz III denemelerini başlattı. Ancak başlamadan önce, Başkan Putin aşının erken onaylandığını , ancak III. Aşama denemelerinin devam etmesi bekleniyor. Daha önceki denemelerde, hastaların neredeyse tamamı düşük dereceli ateş yaşadı. Az sayıda hasta kalp çarpıntısı bildirdi. Aksi takdirde, bildirilen yan etkiler diğer aşılara benzerdi ve enjeksiyon yerinde ağrı, kızarıklık, baş ağrıları ve kas ağrılarını içeriyordu.

Johnson ve Johnson aşısı hakkında neler biliniyor? Johnson ve Johnson aşısının yan etkiler nedir?

Johnson & Johnson, aşı adayı için Eylül ayında bir Faz III denemesi başlattı, ancak açıklanamayan bir hastalık nedeniyle 12 Ekim'de durdurdu ve beklemede kaldı. Şirket , denemeyi 26 Ekim'de yeniden başlatacağını duyurdu . Klinik araştırmalar sırasında belirli advers olayları değerlendirmek için duraklamalar yaygındır, ancak şirket deneme gönüllülerinden birinin yaşadığı hastalık hakkında ayrıntıları paylaşmadı. Daha önceki denemelerde , hastaların yaklaşık %70'i, enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, baş ağrısı, kas ağrısı ve ateş gibi diğer aşılarda görülenlere benzer en az bir hafif yan etki yaşamıştır.

Astrazeneca aşısı hakkında neler biliniyor? Astrazenecaaşısının yan etkiler nedir?

6 Eylül'de şirket , transvers miyelit geliştiren bir hastayı araştırmak için denemeyi durdurdu - omurilikte tehlikeli bir iltihaplanma olduğu fark edildi.

Daha önceki çalışmalarda birçok hasta, enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, baş ağrısı, kas ağrısı ve ateş gibi diğer aşılarla ilişkili hafif yan etkiler bildirmişti. Ekip, ağrı ve ateşi azaltmak için bu hastalardan bazılarına koruyucu asetaminofen verdi. Hastaların yaklaşık yarısı da geçici nötropeni yaşadı.

Novavax (Birleşik Krallık) aşısı hakkında neler biliniyor? Novavax aşısının yan etkiler nedir?

Novavax, aşı adayı ile Eylül ayında Birleşik Krallık'ta Faz III klinik denemelerine başladı ve bu ay (Ekim) Amerika Birleşik Devletleri'nde bir deneme başlatmayı planlıyor. Faz I/ II denemeleri sırasında hastalar, enjeksiyon bölgesinde ağrı, kızarıklık, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş, mide bulantısı ve kusma dahil olmak üzere diğer aşı adaylarına benzer advers olaylar bildirdiler.

Sinopharm (Çin) aşısı hakkında neler biliniyor? Sinopharm aşısının yan etkiler nedir?

Temmuz ayında Sinopharm, şu anda Çin ve BAE'deki sağlık çalışanlarında sınırlı kullanım için onaylanan Birleşik Arap Emirlikleri, Peru, Fas ve Arjantin'deki iki aşı adayının III. Aşama denemelerini başlattı. Gelen önceki çalışmalarda işbirliği ile yapılan aşıların birinin, Biyolojik Ürünlerin Wuhan Enstitüsü , hastaların yaklaşık %15, enjeksiyon bölgesinde ağrı, döküntü, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş gibi diğer aşı adayları, benzer yan etki bildirildi mide bulantısı ve kusma. Pekin Biyolojik Ürünler Enstitüsü ile işbirliği içinde yapılan ikinci aşı hakkında çok az veri mevcuttur.

Sinovac (Çin) aşısı hakkında neler biliniyor? Sinovac aşısının yan etkiler nedir?

Sinovac, aşı adayı CoronaVac'ın III. Aşama denemelerini Temmuz ayında başlatmıştı. Zaten Çin'deki yüksek riskli bireyler için acil durum onayı ile kullanılıyor. Daha önceki denemeler , hastaların yaklaşık üçte birinin enjeksiyon bölgesinde ağrı, ateş ve yorgunluk gibi diğer aşı adaylarına benzer olumsuz etkiler yaşadığını gösterdi, ancak çalışma bulantı, baş ağrısı ve kusma gibi daha spesifik semptomlar hakkında birkaç ayrıntı içeriyordu. 10 Kasım'da Brezilya'da bir katılımcının ölümü nedeniyle duruşma durduruldu . Ancak araştırmacılar, ölümün aşı ile ilgili olmadığını ve denemenin devam etmesi gerektiğini söylüyorlar. Diğer ülkelerde durdurulmadı.

Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü (İngiltere)aşısı hakkında neler biliniyor? Murdoch aşısının yan etkiler nedir?

Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü, Covid-19'u önlemek için yaklaşık bir asır önce tüberküloz enfeksiyonlarını önlemek için geliştirilen bir aşı olan Bacillus Calmette- Guerin'i yeniden amaçlayan bir Faz III denemesi yürütüyor. Aşı bu kadar uzun zamandır var olduğu için, potansiyel yan etkileri hakkında birçok rapor var ve aşının kendisi, çoğunu en aza indirmek için değiştirildi.