Çin: Aşı Yüzde 99 Etkili Olacak Koronavirüs aşısı için çalışmalar son sürat devam ediyor. Çinli bilim insanları ve Sinovac isimli ilaç şirketi yüzde 99 başarı oranına sahip olması beklenen koronavirüs aşısı geliştirdiklerini açıkladı.

Koronavirüs aşısı için çalışmalar son sürat devam ediyor. Çinli bilim insanları ve Sinovac isimli ilaç şirketi yüzde 99 başarı oranına sahip olması beklenen koronavirüs aşısı geliştirdiklerini açıkladı. Geliştirilen aşının klinik denemelerde ikinci aşamada olduğu bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüs Aşısı Bulundu Mu?

DHA'nın aktardığı habere göre, klinik denemeleri devam eden aşının isminin CoronaVac olduğu yine açıklanan bilgiler arasında yer almakta. 1.000'den fazla kişinin gönüllü olarak aşı deneme çalışmalarında bulunduğu duyuruldu.

Maymunlarda denenen aşının, maymunları koronavirüsten koruduğu söylenmekte. İlaç şirketi Sivovac tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Sinovac Biyotek'te çalışan bilim insanları, toplamda 8 maymuna 2 farklı koronavirüs aşısı verdi. Yaklaşık 3 hafta sonra, maymunlar, koronavirüse neden olan SARS-CoV-2 virüsüne maruz bırakıldı. Maymunlardan hiçbiri enfeksiyon göstermedi."

Şirket açıklamasının devamında aşının 3 aşamalı olacağını ve bazı Avrupa ülkeleri ile temas halinde bulunduklarını söyledi.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!