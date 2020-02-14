14.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:16

Çin Ankara Büyükelçisi Li: Çin, ABD'den daha önce 'koronavirüs'ün aşısını bulacak

ÇİN'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, ülkesinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan 'koronavirüs'e ilişkin, "ABD'liler 12 haftada bir aşı bulacaklarını ilan etti ama Çin hükümeti ABD'den daha önce bu aşıyı bulacak. Uzmanlarımız koronavirüsünde işe yarayabilecek birkaç ilaç tespit ettiler. Bu ilaçlar için denemeler yapılıyor ama işe yarayıp yaramayacağı güvenlik ve yan etkilerinin araştırılması gerekiyor. Aşı araştırmalarına da hız verildi" dedi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, ülkesinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 1371 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüse ilişkin, ülkesinde yürütülen çalışmalar hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama bulundu. Büyükelçi Li, Çin hükümetinin tüm kaynaklarını seferber ederek virüsle mücadele ettiğini, Çin'in diğer eyaletlerinden Hubei bölgesine gönderilen sağlık personeli sayısı 21 bini aştığını ifade etti. Li ayrıca, Hubei bölgesinde inşa edilen 2 hastanenin yeterli gelmemesi halinde ilave yerlerin açılacağını belirterek, virüse karşı aşı çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı. Büyükelçi Li, "ABD'liler 12 haftada bir aşı bulacaklarını ilan etti ama Çinliler ABD'lilerden bunu daha önce yapacak. Uzmanlarımız koronavirüsünde işe yarayabilecek birkaç ilaç tespit ettiler. Bu ilaçlar için denemeler yapılıyor ama işe yarayıp yaramayacağı güvenlik ve yan etkilerinin araştırılması gerekiyor. Aşı araştırmalarına da hız verildi. Çin Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre sekiz tane canlı virüs yakalandı. Canlı olarak yakalanan bu virüsler aşının bulunması için çok önemli. Bu virüsler aşı bulma çalışmalarını hızlandıracak" dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir heyetin de Çin'de bulunduğunu kaydeden Büyükelçi Li, "Dünya Sağlık Örgütü ile hem teknolojilerin hem de bilimsel araştırmaların paylaşımı konusunda iş birliği yapılacak. Bizim aldığımız tedbirlerin diğer uluslar için de örnek olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'ALINAN TEDBİRLER SAYESİNDE VAKA SAYISINDA CİDDİ DÜŞÜŞ VAR'

Büyükelçi Li, virüse ilişkin televizyon ve sosyal medyada gerçeklikten uzak bazı bilgilerin yer aldığını, bu salgında hastaların yüzde 80'inin hastalığı hafif şekilde atlattığını belirtti. Hastalık nedeniyle ölen kişilerin çoğunlukla kronik hastalıkları olduğunu ve bağışıklık sistemlerinin de zayıfladığını belirten Li, "Aldığımız güçlü tedbirler sayesinde Hubei eyaleti hariç Çin'in diğer bölgelerinde 9 gündür yeni vaka sayısında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Dün gece 01.00 itibariyle bir gün içinde Hubei bölgesi hariç Çin'in diğer bölgelerinde 295 yeni vaka oldu. Bu verilere göre aldığımız önlemlerin etkili olduğu anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

'ÖLENLERİ ÇOĞU HUBEİ BÖLGESİNDE'

Hubei bölgesinde alınan önlemlere yenisinin eklendiğini kaydeden Li, bölgede artan vaka sayısının artışını şöyle açıkladı:

"Hubei eyaletinde durum biraz farklı. Orada 1 gün içerisinde 14 binden fazla yeni vaka oldu. Bir günde bu kadar vakanın görülmesi şaşırtıcı olabilir. Ancak Hubei'deki makamlar hastalığın teşhis kriterlerini değiştirdi. Bu kentte yaşayan vatandaşlar için testlerin sonuçları beklenmeden, eğer bazı belirtiler varsa şüpheli vaka olarak görüyoruz ve onları hemen hastaneye yatırıyoruz. Ne kadar erken tedavi sürecine başlarsanız ölüm oranı o kadar düşük oluyor, amacımız bunu yapmak. Çünkü ölenlerin çoğu Hubei bölgesinde."

'FABRİKALAR VE İŞ YERLERİ ÜRETİME YENİDEN BAŞLIYOR'

Büyükelçi Li, Çin'in önemli bir sınamadan geçtiğini belirterek, birçok iş yerinin üretime yeniden başlayacağını, çalışanların iş yerlerine geri döndüğünü bildirdi. Virüsün bir tür yarasadan çıkmış olabileceği üzerinde araştırmaların devam ettiğini kaydeden Li, "Hangi yabani hayvandan bulaştığı konusunda araştırmalar devam ediyor. Bu virüsün Çin'den ticaret amaçlı gelen ürünlerle yayılabileceği konusunda bir kanıt yok. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'e yönelik bazı ülkelerin ticaret sınırlaması getirmesine karşı çıkıyor. Ne ABD, ne Fransa ne de diğer gelişmiş ülkeler herhangi bir mal ticareti sınırlaması getirmedi" dedi.

'ABD VE DİĞER ÜLKELERDEN GELEN SAMİMİ YARDIMLARA AÇIĞIZ'

Büyükelçi Li, bu salgının öldürme oranın yüzde 2 buçuk olduğunun altını çizerek, 2009 yılında ABD'de de çıkan H1N1 virüsünün öldürme oranın ise yüzde 17,4 olduğunu belirtti. Li, "Çin hükümeti tüm dünya ülkelerinden veya uluslararası örgütlerden gelen samimi yardımları olumlu karşılıyor. Eğer ABD, Çin'e yardım etmek istiyorsa biz buna pozitif bakıyoruz. Şöyle örnek vermek istiyorum; küçük bir Doğu Afrika ülkesi olan Komorlar'da bir Çin-Komoro Dostluk Vakfı büyükelçiliğimize gelerek bize yardım etmek istediğini söyledi. Yapılan bağışlar neticesinde bize 100 Euro verdiler. Miktar küçük olmasına rağmen çok güzel yankıları oldu. Bu virüsle mücadele kapsamında harcanan paraların çoğunu Çin hükümeti karşılıyor. Bizim bütün samimi ülkelerin desteğine kapımız açık" diye konuştu.

ÇİN'DE KORONAVİRÜS SEBEBİ İLE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Büyükelçi Li, Hubei bölgesinde eleştirilere neden olan görev değişiklikleri için ise "Bu atamalar ile birlikte paralel olarak başka atamalarda oldu. Sadece Hubei eyaleti için değil eyaletin başkenti Vuhan kenti içinde de benzer atamalar oldu. Çin Komünist Partisi Vuhan Sekreteri de başka bir eyalete atandı. Bu kararların alınmasının nedeni salgının durumunun en iyi şekilde kontrol altına alınmasının istenmesi ve Hubei ile Vuhan'da salgına karşı zafer kazanılması" ifadelerini kullandı.

'UYARI CEZASI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Vuhan kentinde virüsün ilk ortaya çıkması ile uyarıda bulunan 8 doktor hakkında uyarı cezası verilmesi ve aralarından 1 doktorun virüs nedeni ile hayatını kaybetmesinin ardından Çin hükümetine gelen tepkiler için ise Büyükelçi Li, şunları kaydetti:

"Erken aşamalarda 8 doktor uyarıda bulundu ve içlerinden Dr. Li Wenliang hayatını kaybetti. Ben spesifik olarak bu doktorların çok iyi doktorlar olduğunu düşünüyorum. Onlar bir doktorun yapması gereken şeyleri yaptılar. Dr. Li Wenliang hayatını kaybettiği için çok üzgünüz. Bu konular ile alakalı Çin Ulusal Denetim Komisyonu bir soruşturma heyeti Vuhan'a gönderildi. Bu olayla ilgili en kapsamlı soruşturma yapılarak adil bir sonuca varılacağına inanıyorum. Bilgi akışında bir engelleme oldu mu bir yanlışlık yapıldı mı bunların hepsi araştırılacak."

DİPLOMAT HOA WANG: BUNLAR GEREKSİZ VE AŞIRI TEPKİLER

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nde çalışan diplomat Hoa Wang ise en son Aralık ayında Çin'e gittiğini belirterek, Türkiye'de ve bazı ülkelerde vatandaşların Çinli insanları görünce garip tepkiler verdiğine dikkati çekti. Hoa Wang, "Ben şahsım olarak Ankara'da böyle bir durumla karşılaşmadım. İstanbul'da yaşayan bazı Çinli arkadaşlarımdan şunları duydum; 'Az sayıda olsa da bazı taksiciler Çinlileri bindirmiyor.' Bunlar gereksiz ve aşırı tepkiler. Bunlar olunca üzülüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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