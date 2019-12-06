Çin Ankara Büyükelçiliği: "Amerika Çin'in içişlerine müdahale ediyor"

06.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:06

Çin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua, ABD Temsilciler Meclisinden geçen Doğu Türkistan'la ilgili yasa tasarısı hakkında, "Bu yasa tasarısı çok kaba bir şekilde Çin içişlerine müdahale ediyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz ve kınıyoruz" yorumunda bulundu.



ABD Temsilciler Meclisi, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik baskı ve yıldırma politikaları çerçevesinde, Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Ancak ABD'nin Uygur Türklerinin yanında yer aldığı ve onlara destek verdiği için değil kendi ekonomik ve ticari çıkarlarını korumak amacıyla böyle bir tasarıyı kabul ettiği yorumları gelmişti. Demokrat Kaliforniya vekili Brad Sherman tarafından sunulan tasarı, her iki partinin de yoğun desteğini alarak genel kurul oylamasında 1'e karşı 407 oyla geçti. Bu yasa tasarısının altında; gözetleme amaçlı kullanılabilen tüm ABD menşeli cihazların Çin'e satışının yasaklanması istendi.



Ankara Çin Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua, ülkesiyle ilgili iddiaları reddederek, "Birkaç gün önce Amerika'nın Temsilciler Meclisi 2019 Uygur İnsan Hakları Yasa Tasarısı'nı kabul etti. Sadece Amerika ile ilgili değil bütün dünya ile özellikle Çin ve Türkiye gibi ülkelerle ilgili yasalar çıkıyor. Bu da şaşırtıcı değil. Amerika'nın tipine uygun bir hareket diye söyleyebiliriz. Bu yasa tasarısı çok kaba bir şekilde Çin içişlerine müdahale ediyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz ve kınıyoruz. Çin tarafı, işin gelişimine göre reaksiyon verecektir. Bu aynı zamanda terörle mücadele konusunda Amerika'nın ikiyüzlülüğünü ve çifte standardını bir kez daha dünyaya göstermiş oldu. Amerika Temsilciler Meclisi, Ermeni konusunda ve S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili Türkiye'nin F-35 işbirliğine birkaç defa yaptırım yasası çıkardı. Orada, insan hakları ve demokrasi bahane, asıl amaç kendi çıkarına hizmet ederek Çin ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin gelişimini engellemek ve önlemektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA