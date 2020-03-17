Çin anakarasında yalnızca 1 vaka tespit edildi Çin anakarasında dün sadece 1 yeni vaka görülürken, yurt dışı kaynaklı 20 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Çin anakarasında dün sadece 1 yeni vaka görülürken, yurt dışı kaynaklı 20 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.



Korona virüsü salgınının ortaya Çin'de günlük ölüm oranları ve ortaya çıkan vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Çin anakarasında dün sadece 1 yeni vaka görüldüğü, yurt dışı kaynaklı 20 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. Böylelikle Çin'e ülke dışından gelen vakaların sayısı 143'e, toplam vaka sayısı da 80 bin 881'e çıktı. Çin'de dün yeni korona virüsü salgınında 13 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı sayısı ise 3 bin 226'ya yükseldi.



Çin Sağlık Komisyonu, ayrıca ülkede şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının da 68 bin 679'a yükseldiği bilgisini verdi. - PEKİN

Kaynak: İHA