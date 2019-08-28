Çin, Amerikan savaş gemisinin limana yanaşmasına izin vermedi

Çin, Amerikan savaş gemisinin limana yanaşmasına izin vermedi

Çin, Amerikan deniz donanmasına bağlı bir savaş gemisinin liman kenti Qingdao’yu ziyaret talebini reddetti.

28.08.2019 09:45
Çin, Amerikan savaş gemisinin limana yanaşmasına izin vermedi

Pekin yönetimi Amerikan deniz donanmasına bağlı bir savaş gemisinin Çin'in liman kenti Qingdao'ya uğrama talebini reddetti. Çin bu ay içinde ikinci kez bir Amerikan savaş gemisinin limanlarına giriş talebini reddediyor.


"Benfold 2016" model savaş gemisinin limana uğrama talebinden önce Çin, hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Hong Kong'a yanaşmak isteyen başka bir savaş gemisine de onay vermemişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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