Çin: Amerika'nın Suçlamalarını Kabul Etmiyoruz
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Çin: Amerika'nın Suçlamalarını Kabul Etmiyoruz

Amerika ile Çin arasında koronavirüs savaşı devam ediyor! Çin, koronavirüsün Amerika'daki laboratuvarlarda üretildiği iddia ederken, Amerika salgının Çin tarafından kasıtlı olarak ortaya çıktığını söylüyor.

20.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:53
Çin: Amerika'nın Suçlamalarını Kabul Etmiyoruz

Amerika ile Çin arasında koronavirüs savaşı devam ediyor! Çin, koronavirüsün Amerika'daki laboratuvarlarda üretildiği iddia ederken, Amerika salgının Çin tarafından kasıtlı olarak ortaya çıktığını söylüyor. Bu tartışmalar bir yana, ABD Başkanı Trump'ın Çin'i hedef alan koronavirüs açıklamasına Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang'den yanıt geldi.

Trump: Koronavirüs Salgınından Çin Sorumlu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktığı bilinen yeni tip koronavirüs Kovid-19, şimdiye kadar dünya genelinde 2.4 milyon kişiyi etkiledi. Dünya genelinde 170 bine yakın kişi, ülkemizde de 2 binin üzerinde kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Tüm ülkeler koronavirüs ile mücadelesini sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i tehdit etmişti. Koronavirüs salgınında Çin'in kasıtlı olarak sorumlu olduğunun tespit edilmesi durumunda bunun sonuçlarının olacağı değerlendirmesinde bulunmuştu. Salgının çıkış ve yayılma nedenine ilişkin soruşturmaların sürdürüldüğünü belirten Trump, aynı şekilde Çin'in de bir soruşturma yürüttüğünü ve sonuçları görmeyi dilediğini belirtmişti. Trump yönetimi öncesinde koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin'de bir labaratuvarda yarasalar üzerinde yapılan araştırmalarda kaza eseri yayıldığına ilişkin iddiaları göz ardı etmediklerini açıklamıştı.

Çin: Amerika'nın Suçlamalarını Kabul Etmiyoruz!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, salgınla ilgili Pekin yönetimini eleştiren Amerika'ya mesajı göndererek "Amerika, Çin'in değil, koronavirüsün (Kovid-19) düşmanıdır, bunu anlamaları gerekiyor. Amerika'nın suçlamalarını kabul etmiyoruz." dedi.

Kaynak: Tamindir

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