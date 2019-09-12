12.09.2019 12:01

Hong Kong'daki eylemcilerin lideri Joshua Wong'ın Berlin ziyareti iki ülke ilişkilerinin gerilmesine neden olurken Çin Almanya'ya nota verdi.



Hong Kong'da devam eden eylemlerin lider isimlerinden Joshua Wong'ın Berlin'e ziyarette bulunması ve Dışişleri Bakanı Haiko Maas'la görüşmesi, Çin ile Almanya arasındaki ilişkileri gerdi. Aktivist Wong'un Dışişleri Bakanı Haikı Maas'la görüşmesine Çin sert tepki göstererek Almanya'nın Pekin Büyükelçisi Clemens von Goetze Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve Çin'in tepkisi iletildi.



Çin tarafından Alman Büyükelçiye verilen notada "Alman dostlarımızdan Hong Kong'daki gelişmelere adil bir şekilde yaklaşmasını, Hong Kong'daki istikrar ve refahı desteklemelerini bekliyoruz. Joshua Wong'u toplum içerisinde gerilim arttırmak nefreti ve şiddeti körükleyen bir kişidir. Hong Kong'daki protestolarda da dış güçlerin müdahalesi olduğu yönünde ellerinde yeterli delil olunmaktadır" denildi.



Çin'in Berlin Büyükelçisi Wu Ken ise "Hong Kong'un Çin'in bir parçasıdır. Çin'in egemenliğine saygı gösterilmesi gerektir. Alman siyasetçilere, Hong Kong ve Çin'in içişlerine karışmamayı tavsiye ettiğini" açıkladı. Akivist Joshua Wong Berlin temaslarında Federal Basın Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek Almanya'dan Hong Kong'daki demokrasi yanlılarına destek istedi. - BERLİN

Kaynak: İHA