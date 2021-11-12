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"Çin Ailemizi Paramparça Etti"

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2017 yılında Çin'den Türkiye'ye gelirken 2 kızını ve akrabalarını arkasında bırakmak zorunda kalan Omer Faruh, iki abisinin Türkiye'deki yatırımları nedeniyle toplama kamplarına alındığını söylüyor; kızlarından haber alamadığını söylüyor.

2017 yılında Çin'den Türkiye'ye gelirken 2 kızını ve akrabalarını arkasında bırakmak zorunda kalan Omer Faruh, iki abisinin Türkiye'deki yatırımları nedeniyle toplama kamplarına alındığını söylüyor; kızlarından haber alamadığını söylüyor

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