Çin ailelerinden ayırdığı yarım milyon Uygur çocuğu yatılı okula yerleştirdi
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Çin ailelerinden ayırdığı yarım milyon Uygur çocuğu yatılı okula yerleştirdi

Uygurlara yönelik baskıcı politikası nedeniyle tüm dünyada eleştirilen Pekin yönetiminin, ailelerinden ‘zorla’ ayırdığı yarım milyon Uygur çocuğu yatılı okullara yerleştirdiği belirtiliyor.

28.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:58
Çin ailelerinden ayırdığı yarım milyon Uygur çocuğu yatılı okula yerleştirdi

Uygurlara yönelik baskıcı politikası nedeniyle tüm dünyada eleştirilen yönetiminin, ailelerinden 'zorla' ayırdığı yarım milyon Uygur çocuğu yatılı okullara yerleştirdiği idda edildi.


Amerikan New York Times gazetesi, Pekin hükümetine ait bir internet sitesine dayandırdığı haberinde, iktidardaki Komünist Parti'nin asimile politikası kapsamında 'Parti ve ülkeye sadakat aşılamak amacıyla' yarım milyon Uygur çocuğu Sincan Bölgesi'nde yapılan yatılı okullara yerleştirdiğini yazdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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