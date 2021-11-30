Çin, Afrika ülkelerine 1 milyar doz Covid-19 aşısı gönderecek

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in Afrika ülkelerine 1 milyar doz Covid-19 aşısı göndereceğini açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) 8'inci Bakanlar Konferansı'nın açılış töreninde video konferans ile bağlanarak açıklamalarda bulundu. Xi, Afrika Birliği'nin 2022 yılına kadar nüfusun yüzde 60'ını aşılama hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için, Çin'in 1 milyar doz aşı tedarik edeceğini söyledi. Gönderilecek aşıların 600 milyon dozunun doğrudan Çin tarafından hibe edileceğini kaydeden Çin Devlet Başkanı, 400 milyon doz aşının ise Çinli şirketler ve Afrika ülkeleri arasındaki ortak üretim anlaşmaları kapsamında tedarik edileceğini ifade etti. Xi, ayrıca Çin'inin Afrika ülkelerinde sağlık alanında 10 proje gerçekleştireceğini ve Afrika'ya bin 500 sağlık personeli gönderileceğini söyledi.

ÇİN'DEN AFRİKA'YA YATIRIMLAR ARTTIRILACAK

İki taraf arasındaki işbirliklerinin derinleştirilmesi çağrısında bulunan Xi, "Çin-Afrika işbirliği için yeni yollar açmalı, ticareti ve yatırımı büyütmeli, yoksullukla mücadele konusundaki deneyimleri paylaşmalı, dijital ekonomi konusundaki işbirliğini güçlendirmeli, Afrikalı genç girişimciler ile küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeliyiz" dedi.

Xi, Çin'in Afrika'da yoksullukla mücadele ve tarım alanlarında 10 proje üstlendiğini belirterek, ayrıca Afrika'da ihracatın geliştirilmesi için 10 milyar dolarlık ticari finansman sağlanacağını söyledi. Bunun yanında Afrika'da dijital ekonomi, yeşil kalkınma, çevre koruma ve iklim projeleri gerçekleştirileceğini açıklayan Xi, Çin'in Afrika'da 10 okul projesinin inşasına da yardım edeceğini kaydetti.

Afrika'nın 2009'dan bu yana en büyük ticaret ortağı olan Çin ile 2020 yılındaki ticareti yüzde 21'i oranında artış gösterdi.

(ÇİN)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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