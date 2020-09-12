Çin, Afrika domuz humması nedeniyle Alman domuz etine ithalat yasağı getirdi Çinli gümrük yetkilileri yaptığı açıklamada, bu hafta Almanya'dan ithal edilen domuz etlerinde Afrika domuz hummasına rastlandığını aktarırken, Alman domuz etine ithalat yasağı getirildiğini duyurdu.

Çinli gümrük yetkilileri yaptığı açıklamada, bu hafta Almanya'dan ithal edilen domuz etlerinde Afrika domuz hummasına rastlandığını aktarırken, Alman domuz etine ithalat yasağı getirildiğini duyurdu.

Almanya'dan Çin'e gönderilen domuz etlerinde Afrika domuz hummasına rastlandı. Çinli gümrük yetkilileri yaptığı açıklamada, bu hafta Almanya'dan ithal edilen domuz etlerinde Afrika domuz hummasına rastlandığını aktarırken, Almanya'da gelen domuz etlerine ithalat yasağı getirildiğini duyurdu. Yetkililer, bugünden itibaren Almanya'dan gelen tüm domuz etleri ve ürünlerinin imha edileceğini ya da geri gönderileceğini açıklarken, duyurudan önce gönderilen ürünlerin ise ülkeye sokulmadan önce dikkatlice inceleneceğini aktardı. Almanya Tarım Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, getirilen yasak ile ilgili Çin makamlarından bilgilendirme yapıldığı doğrulandı.

Çin'in getirdiği ithalat yasağı Alman domuz üreticilerine darbe vururken, Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied dün yaptığı açıklamada, ihracattın durma noktasına gelmesi üreticiler için çok kötü olacağını ifade etmişti.

Hastalık 2 gün önce Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında bulunan Brandenburg'da bir yaban domuzunda görülmüştü. Son yıllarda ortaya çıkan hastalık Afrika'dan Asya ve Avrupa'nın bazı bölgelerine sıçradı. Çin, salgın ile mücadele kapsamında 100 milyondan fazla hayvanı telef etmişti. - PEKİN

Kaynak: İHA