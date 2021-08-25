Çin, Afganistan'ın barış ve yeniden inşasında rol oynamaya hazır olduğunu açıkladı Açıklaması
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Çin, Afganistan'ın barış ve yeniden inşasında rol oynamaya hazır olduğunu açıkladı Açıklaması

Çin, Afganistan'ın barış ve yeniden inşasında rol oynamaya hazır olduğunu açıkladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Çin, Afganistan'da Taliban temsilcileri ile Çin'in Kabil Büyükelçisi arasındaki görüşmenin ardından, Taliban ile açık ve etkili bir iletişim gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Çin, Afganistan'da Taliban temsilcileri ile Çin'in Kabil Büyükelçisi arasındaki görüşmenin ardından, Taliban ile açık ve etkili bir iletişim gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugün Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban'ın siyasi ofisinin başkan yardımcısı Abdülselam Hanefi ile Çin'in Kabil Büyükelçisi Wang Yu arasında dün görüşme yapıldığını belirterek, görüşmeye dair detay vermedi.

Taliban ile açık ve etkili bir iletişim gerçekleştirildiğini vurgulayan Wang Wenbin, Çin'in, Kabil'i "her iki tarafın da her türlü konuyu tartışması için önemli platform ve kanal" olarak değerlendirdiğini söyledi.

Wang Wenbin, "Afganistan'ın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı duyduk. Afganistan'ın iç işlerine karışmama ve tüm Afgan halkıyla dostluk politikasına bağlı kaldık." dedi.

Çin'in, Afgan halkının kendi geleceğiyle ilgili kararına saygı duyduğunu belirten Wang Wenbin, ülkesinin Afganistan ile iyi komşuluk ilişkileri ve iş birliğini geliştirmeye ve ülkenin barış ve yeniden inşasında yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Ayrıca Çin'in, Kabil'deki büyükelçiliğini açık tuttuğu ve Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesine ilişkin planın olmadığı belirtildi.

Taliban'ın önde gelen liderlerinden Molla Abdulgani Birader liderliğindeki heyet, geçen ay Çin'i ziyaret etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca

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