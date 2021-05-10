Çin, Afganistan'daki bombalı saldırıların ABD'nin ani çekilme kararının sonucu olduğunu savundu
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Çin, Afganistan'daki bombalı saldırıların ABD'nin ani çekilme kararının sonucu olduğunu savundu

Çin, Afganistan'daki bombalı saldırıların ABD'nin ani çekilme kararının sonucu olduğunu savundu
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin, Afganistan'da son günlerde meydana gelen bombalı saldırıların ABD ve NATO güçlerinin ülkeden çekilmesi kararıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Çin, Afganistan'da son günlerde meydana gelen bombalı saldırıların ABD ve NATO güçlerinin ülkeden çekilmesi kararıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin, "ABD'nin Afganistan'daki güçlerini bir anda geri çekeceğini açıklamasının ülke çapında bombalı saldırılara yol açtığına ve ülkede güvenliği daha kötü hale getirdiğine dikkat çekilmelidir. Bu, halkın can güvenliğini tehlikeye atmanın yanında barış ve istikrarı da tehdit etmektedir." dedi.

Çin'in aşırılıkçı şiddetin her türüne karşı olduğunu vurgulayan Sözcü Hua, "Afganistan'daki yabancı askerlere ülke halkının ve bölgenin güvenliğini göz önünde bulundurarak sorumlu şekilde geri çekilme ve ülkede daha fazla kargaşa çıkarmaktan ve Afgan halkına yeni acılar yaşatmaktan kaçınma çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Hua, Çin'in Afgan hükümetine terör ve aşırılıkla mücadele ile ülkede barış ve istikrarı koruma çabalarına desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Kabil'deki bombalı saldırı

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 10 gündür yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Başkent Kabil'de 8 Mayıs'da Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Daşte Barçi semtinde bir okulun çevresine yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu 58 kişi yaşamı yitirmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mir Veis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin okuldan çıkış saatine denk getirilen patlamalarda hayatını kaybedenlerin çoğunun kız çocukları olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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