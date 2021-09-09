Çin, Afganistan'a acil aşı, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı sağlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin, Afganistan'a acil aşı, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı sağlayacak

Çin, Afganistan'a acil aşı, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı sağlayacak
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Afganistan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ve acil insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Afganistan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ve acil insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Bakan Vang, Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının düzenlediği çevrim içi zirveye katıldı.

Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla Afganistan'daki durumu ele alan Vang, Çin'in Afganistan'a 3 milyon Kovid-19 aşısının yanı sıra 200 milyon yuan (yaklaşık 31 milyon dolar) değerinde gıda, ilaç ve kışa hazırlık için ihtiyaç malzemesi sağlayacağını duyurdu.

ABD'nin ani çekilişiyle ortaya çıkan sorunları gidermek üzere komşu ülkelere iş birliği çağrısı yapan Bakan Vang, ABD ve müttefiklerinin de Afgan halkına ekonomik ve insani yardım konusunda zorunlu yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

Bakan Vang, Taliban'ın kurduğu hükümetin henüz "geçici" ve ülkenin geleceğinin belirsizliklerle dolu olduğuna dikkati çekerek, komşu ülkelerin Kovid-19 salgınının önlenmesi, gümrük kapılarının açık tutulması, düzensiz mülteci akınının kontrolü, insani yardımlar ile terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularında Afganistan'a destek sağlaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Bakan Koca: 'Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır.'
Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Bakan Koca: "Üç doz aşı olmuş vatandaşlarımızın vaka sayıları içindeki oranı yüzde 2'den daha azdır."
Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da tamamlandı
Türkiye-Mısır istikşafi istişarelerinin ikinci turu Ankara'da tamamlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Düm Tek Tek Haluk Levent
Spor Cristiano Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çin, Afganistan'a acil aşı, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı sağlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 09:34:01. #1.15#

title