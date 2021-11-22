Çin, Afganistan'a 1000 ton kışlık insani yardım malzemesi gönderdi - Haberler
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Çin, Afganistan'a 1000 ton kışlık insani yardım malzemesi gönderdi

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin, Afganistan'a 1000 ton kışlık insani yardım malzemesi gönderdi

Çin'in Afganistan'a kış ayları öncesinde 1000 ton insani yardım malzemesi yolladığı bildirildi.

SİNCAN, ANKARA (AA) - Çin'in Afganistan'a kış ayları öncesinde 1000 ton insani yardım malzemesi yolladığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, 50 konteyner giysi, gıda ve ihtiyaç malzemesi taşıyan yük treni Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden yola çıktı.

Yük treni, Afgan halkının kış aylarında ihtiyaç duyacağı pamuklu kıyafet, battaniye, ayakkabı, süt tozu ve Sincan'a özgü beyaz undan yapılan tandır ekmeklerinin olduğu 1000 ton yardım malzemesi taşıyor.

Sincan'ın kuzeybatısındaki Horgos gümrük kapısından Çin'den ayrılan yük treninin 12 günde Afganistan'a ulaşması bekleniyor.

Çin, ABD'nin çekilmesiyle Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden bu yana Sincan'dan Afganistan'a 3 yük treni seferiyle toplam 2 bin 600 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

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AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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