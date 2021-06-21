Çin, ABD'yi kendi yaptıkları işçi hakları ihlallerine yönelmeye çağırdı

Çin, ABD'nin iş gücü konusunda çifte standart uygulamayı bırakması ve kendi işçi hakları ihlallerini ele alması gerektiğini belirtti.

Çin, ABD'nin iş gücü konusunda çifte standart uygulamayı bırakması ve kendi işçi hakları ihlallerini ele alması gerektiğini belirtti.

Xinhua'da yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, düzenlediği basın toplantısında, 109. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda ABD'ye yönelik eleştirilere ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, zorla çalıştırma ve çocuk işçi çalıştırmanın her failinin eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Son beş yılda 50 ABD eyaletinin ve Washington DC'nin tamamının zorla çalıştırma ve insan kaçakçılığı vakalarını bildirdiğini ifade eden Sözcü Cao, her yıl zorla çalıştırılma amacıyla 100 bin kadar kişinin yurt dışından ABD'ye getirildiğini belirtti.

ABD'deki bazı akademik kuruluşların istatistiklerine göre, ülkede en az yarım milyon kişinin modern köleliğe ve zorunlu çalışmaya maruz kaldığını söyleyen Cao, ABD İç Güvenlik Bakanlığının zorla çalıştırmanın ülkede yaygın olduğunu kabul ettiğini aktardı.

Cao, ABD'nin Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'ni onaylamadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz