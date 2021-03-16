Çin, ABD'yi iki ülke ilişkilerini "objektif ve rasyonel" şekilde ele almaya çağırdı
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Çin, ABD'yi iki ülke ilişkilerini "objektif ve rasyonel" şekilde ele almaya çağırdı

16.03.2021 00:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 00:11
Çin, ABD'yi iki ülke ilişkilerini

Çin, ABD'yi iki ülke ilişkilerini "objektif ve rasyonel" şekilde ele alarak sağlıklı ve istikrarlı bir kalkınma yoluna geri döndürmek için çaba göstermeye çağırdı.

Çin, ABD'yi iki ülke ilişkilerini "objektif ve rasyonel" şekilde ele alarak sağlıklı ve istikrarlı bir kalkınma yoluna geri döndürmek için çaba göstermeye çağırdı.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in açıklamalarına cevap verdi.

Cao, ABD'nin, Çin ve Çin-ABD ilişkilerini "doğru bir zihniyetle objektif ve akılcı bir şekilde" ele alması gerektiğini vurgulayarak, Washington yönetimini Çin'in içişlerine karışmayı bırakmaya, işbirliğine odaklanmaya, ilişkileri yeniden sağlıklı ve istikrarlı seviyeye oturtmak için Çin ile birlikte çalışmaya davet etti.

Çin'in dünya barışının kurucusu ve uluslararası düzenin bir savunucusu olduğunu ifade eden Cao, Pekin yönetiminin "küresel kalkınmaya katkıda bulunduğunu" söyledi.

Cao, Çin'in gelişiminin zorlukları değil fırsatları temsil ettiği için dünya barışında daha iyi koruma anlamına geldiğini söyleyerek, "Bazı ülkelerin hegemonyalarını sürdürmek için tanımlanan sistemleri değil uluslararası hukuka dayalı, BM merkezli uluslararası sistemi her zaman sıkı bir şekilde desteklemiştir." dedi.

Küreselleşme çağında, ideolojiyle kapalı küçük klikler oluşturmanın uluslararası düzeni yıkmanın kesin yolu olduğunu öne süren Cao, bu adımların başarısızlıkla sonuçlanacağını dile getirdi.

Austin'in, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin amacının Çin'e veya ABD'yi ele geçirmek isteyebilecek herhangi güce karşı caydırıcı yeteneklere ve operasyonel planlara sahip olduklarından emin olmak anlamına geldiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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