Çin, ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olacak

06.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:40

Çünkü Çin'de bu yıl hem hanelerin kişi başına tüketimi hem de perakende satışlarında ciddi bir artış var. Çin'de perakende satışlar ocak-eylül döneminde 4.24 trilyon dolara ulaştı. Çin'de yükselen orta sınıfla birlikte iç tüketimin çok daha hızlı artması bekleniyor. 1.4 milyar nüfus düşünüldüğünde bu dünya ekonomisi için büyük bir pazar anlamına geliyor…

5 Kasım'da kapılarını açan ve 5 kıtadan 150 ülkenin 3 bin şirketle katıldığı 2. Çin Uluslararası Ticaret Fuarı (CIIE), yakın zamanda dünya ticaret dengesinin değişeceğinin sinyallerini veriyor. İthalat pazarını büyütmek ve 5 yıl içinde 10 trilyon dolara ulaştırmak istediğini açıklayan Çin, devasa pazarıyla tüm ülkelerin ve şirketlerin ilgisini artıran bir ülke oldu.

Şu anda ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı olan Çin, hem mal hem de hizmet ithalatı açısından küresel toplamın yüzde 10'unu oluşturuyor. Çin'in ithalatını artacağının en büyük işaretlerinden biri olarak; 2019 yılının ilk üç çeyreğinde, hanelerin kişi başına tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artarak 15 bin 464 yuana (2 bin 185 dolar) ulaşması gösteriliyor. Çin'de 1.3 milyardan fazla insan olduğu için, en küçük rakam bile 1.3 milyar ile çarpıldığında, çok önemli bir güç ortaya çıkıyor.

ABD'nin artışları yüzde 0.2 düzeyinde kaldı

Öte yandan, ocak-eylül döneminde, Çin'in perakende satışları 29,7 trilyon yuana (4.24 trilyon dolar) ulaştı. Hem hanelerin kişi başı harcama artışı hem de perakende sektöründeki artışlar, Çin'in bir süredir yatırım liderliğindeki modelden tüketime dayanan modele geçiş yapma amacının gerçekleştiğini gösteriyor.

Çin'deki artışlara karşın ABD'de tüketici harcaması eylül ayında yalnızca yüzde 0,2 arttı. Büyüyen orta sınıfın satın alma gücü sayesinde, Çin'in kısa zamanda dünyanın en büyük tüketici pazarı olarak ABD'yi geçeceği tahminleri yapılıyor. Hatta New York merkezli araştırma şirketi eMarketer tarafından yapılan iyimser bir tahmin, bunun bu yıl gerçekleşebileceği yönünde.

Kaynak: Bültenler