Çin ABD'yi 'ekonomik terör' uygulamakla suçladı
Çin, ABD’yi ticaret tartışmalarını tahrik ettiği gerekçesiyle “ekonomik terör” uygulamakla suçladı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Hanhui, ticaret tartışmalarını tahrik etmek, açık ekonomik terördür.” ifadesini kullandı.
Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) ticaret tartışmalarını tahrik ettiği gerekçesiyle "ekonomik terör" uygulamakla suçladı.
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Hanhui, ticaret tartışmalarını tahrik etmek, açık ekonomik terördür." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com