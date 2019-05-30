Çin ABD'yi 'ekonomik terör' uygulamakla suçladı

Çin ABD'yi 'ekonomik terör' uygulamakla suçladı

Çin, ABD’yi ticaret tartışmalarını tahrik ettiği gerekçesiyle “ekonomik terör” uygulamakla suçladı. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Hanhui, ticaret tartışmalarını tahrik etmek, açık ekonomik terördür.” ifadesini kullandı.

Çin ABD'yi 'ekonomik terör' uygulamakla suçladı

Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) ticaret tartışmalarını tahrik ettiği gerekçesiyle "ekonomik terör" uygulamakla suçladı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Hanhui, ticaret tartışmalarını tahrik etmek, açık ekonomik terördür." ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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