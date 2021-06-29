Çin, ABD'yi dünya düzenini yıkmakla suçladı
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Çin, ABD'yi dünya düzenini yıkmakla suçladı

Çin, ABD'yi dünya düzenini yıkmakla suçladı
Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya - Haberler | Güncel

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'yi dünya düzeninin "en büyük yıkıcısı" olmakla suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ABD'yi dünya düzeninin "en büyük yıkıcısı" olmakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wenbin, düzenlediği basın toplantısında, "ABD, diğer ülkelere karşı yaptırımlar uygulayarak ve askeri olarak tehdit ederek, dünya düzeninin en büyük yıkıcısı olmaktadır." dedi.

ABD'nin kurallarının temelini oluşturduğu düzenin, ABD'nin egemen olduğu hegemonik bir sistem olduğunu dile getiren Wenbin, müttefiklerinin çoğunun ABD ile aynı fikirde olmadığını belirtti.

Wenbin, "Dünya düzeni hegemonik değildir veya ABD liderliğindeki bir klik tarafından oluşturulmamıştır. Tüm ülkeler gerçek manada çok taraflılığı uygulamalı, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini ilerletmeli ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etmelidir." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki son etkileşime de değinen Wenbin, "Başkan Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in stratejik rehberliği altında, Çin-Rusya ilişkileri, güçlü siyasi güven ve karşılıklı çıkarlarla tarihinin en iyi dönemine girdi." şeklinde konuştu.

Wenbin ayrıca, Tayvan'ı demokratik bir ülke olarak koruma çağrısı yaptığı için Japonya'yı eleştirdi.

Wenbin, "Çin, Japonya'yı böyle bir hatanın tekrarlanmamasını sağlamak için net bir açıklama yapmaya çağırdı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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