Çin, ABD ve Rusya'nın "Nükleer silahların kontrolü için diyaloğun sürdürülmesi kararı"na destek verdi

Çin, ABD ve Rusya'nın nükleer silahların kontrolü için iki ülke arasında "stratejik istikrar diyaloğu" yürütmeye yönelik kararını olumlu karşıladığını bildirdi.

Çin, ABD ve Rusya'nın nükleer silahların kontrolü için iki ülke arasında "stratejik istikrar diyaloğu" yürütmeye yönelik kararını olumlu karşıladığını bildirdi.

Çin Dışişleri Sözcüsü Cao Lician, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı zirve görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Pekin yönetiminin, liderlerin kararını olumlu karşıladığını aktaran Sözcü Cao, genel ve tam nükleer silahsızlanmanın, küresel stratejik istikrarı ve uluslararası barışı sağlamanın en etkili yolu olduğunu belirtti.

Cao, "En büyük nükleer silah stokuna sahip ülkeler olarak ABD ve Rusya, BM sözleşmeleri ve uluslararası uzlaşıya uygun olarak nükleer silahsızlanma konusunda özel ve öncelikli sorumluluklarını yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı.

Nükleer bir savaşın kazananının olmayacağını, dolayısıyla kimsenin böyle bir savaşa imkan vermemesi gerektiğini vurgulayan Cao, nükleer silahlara sahip ülkelerin savaş riskini azaltıcı adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

Cao, Pekin yönetiminin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) nükleer silahlara sahip olarak tayin ettiği 5 ülke olan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin arasında P5 mekanizması kapsamındaki stratejik istikrar diyaloğuna katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Putin ve Biden, Cenevre'deki görüşmenin ardından yayımladıkları bildiride, Rusya ve ABD'nin, gerginlik dönemlerinde dahi stratejik alanda öngörülebilirliği sağlama, silahlı çatışma risklerini ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik ortak hedeflere doğru ilerleme iradesine sahip olduğu belirtilerek "Stratejik istikrar konusunda sağlam ve güçlü, kapsamlı bir ikili diyalog başlatılacak. Söz konusu diyalog vasıtasıyla, gelecekteki silah kontrolü ve risk azaltma önlemlerinin temelini atmak istiyoruz." ifadelerine yer vermişti.

NPT çerçevesindeki 5 ülke dışında Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore'nin de nükleer başlıklara sahip olduğu biliniyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2020 nükleer silahlanma raporuna göre Çin, 350 savaş başlığı ile ABD ve Rusya'dan sonra en büyük nükleer silah stokuna sahip ülke konumunda bulunuyor. Rapora göre Rusya'nın 6 bin 255, ABD'nin ise 5 bin 550 savaş başlığı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin