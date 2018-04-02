Çin, ABD Ürünlerine Ek Vergi Uygulamaya Başladı

Çin, Trump yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, ABD'den ithal edilen 128 ürüne bugünden itibaren yeni gümrük tarifeleri uygulamaya başladı.

Çin Gümrük Tarifeleri Komisyonu, ABD'den ithal edilen meyve ve mamullerine yüzde 15, domuz eti ve mamullerine ise yüzde 25 ek gümrük vergisi getirildiğini bildirdi.

Çin Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu tarifelerin Çin'in çıkarlarını korumayı ve ABD'nin yeni gümrük tarifesinin doğurduğu zararları dengelemeyi amaçladığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında da, "Washington'u söz konusu ürünlerin ticaretinde normal işleyişe dönülmesi için Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal eden korumacı tedbirlerini kaldırmaya çağırıyoruz" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart günü Çin'den çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına da yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören genelgeyi imzalamıştı. Ertesi gün Pekin de ABD'den ithal edilen 128 ürüne 3 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu. - PEKİN