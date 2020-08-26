Çin: "ABD uçağı yasak bölgeye girdi"
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Çin: "ABD uçağı yasak bölgeye girdi"

Çin, tatbikat gerçekleştirdiği sırada ABD'yi uçuşa yasak bölgeye U-2 casus uçağı sokmakla suçladı.

Çin:
26.08.2020 12:50 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:54

Çin, tatbikat gerçekleştirdiği sırada ABD'yi uçuşa yasak bölgeye U-2 casus uçağı sokmakla suçladı.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin ordusunun askeri tatbikat gerçekleştirdiği sırada ABD'ye ait casus uçaklarının hava sahasına izinsiz girdiğini ifade etti. Qian, yüksek irtifada seyreden Amerikan keşif uçaklarının uçuşa yasak bölgeye girdiğini dile getirerek, "Bu sınır ihlali, Çin'in askeri eğitim ve tatbikatlarını ciddi şekilde etkiledi. Aynı zamanda, uluslararası teamüllerin yanı sıra Çin ile ABD arasındaki deniz ve hava güvenliği de ihlal edildi" dedi. Qian, ABD'nin bu hareketinin yanlış karara ya da kazaya ihtimal verebileceğini sözlerin ekledi.

Çin'in suçlamalarına karşılık ABD'den cevap gecikmedi. ABD Pasifik Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, U-2 casus uçağının görev halinde olduğunu ancak herhangi bir kuralın ihlal edilmediği kaydedildi. Açıklamada, "Pasifik Hava Kuvvetleri Personeli, belirlenen zaman ve programda uluslararası kanunların izin verdiği ölçüde ve bölgede uçuşlarına ve operasyonlarına devam edecektir" denildi.

Silahsız U-2 Uçakları, 1950 yıllarında Soğuk Savaş dönemine ait Sovyet Rusya'ya yönelik casusluk için üretilen ABD Hava Kuvvetleri envanterindeki en eski uçaklardan biri olmasına rağmen son zamanlardaki uzun menzil gözlem sistemleri, uzun menzil termal ve elektro-optik sensor geliştirmeleri sayesinde binlerce mil uzaktan gözlem yapabilme yeteneğine sahip. - PEKİN

Kaynak: İHA

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