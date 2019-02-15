Çin-Abd Ticaret Müzakerelerinde Anlaşma Çıkmadı

Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin son turunun tamamlandığı, heyetlerin önümüzdeki hafta Washington'da yeniden bir araya geleceği bildirildi.

Ticaret savaşında 90 günlük ateşkesin son tarihi yaklaşırken Çin'in başkenti Pekin'de iki gün süren müzakerelerde taraflar bir anlaşmaya varamadı. Çin basınında yer alan haberlerde, müzakerelerin önümüzdeki hafta Washington'da devam edeceği belirtildi. Müzakerelerde teknoloji transferi, fikri mülkiyet hakları, gümrük tarifeleri ve ikili ticaret dengesi gibi farklı hususların ele alındığına işaret edilirken, iki tarafın başlıca meseleler üzerinde prensipte uzlaşıya vardıkları, ikili ekonomik ve ticari hususlarda bir anlayış muhtırası üzerinde tartışmalar yürüttükleri aktarıldı. Haberde, iki devlet başkanı tarafından müzakereler için belirlenen takvim içinde bir sonuca varılması için çalışmaların yoğunlaştırılacağı ifade edildi.

Diğer yandan, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, müzakerelerin tamamlanmasının ardından ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile bir araya geldi.

Xi Jinping, ABD'li temsilcilerle görüşmesinde, "mevcut aşamada önemli ilerleme" kaydedildiği değerlendirmesinde bulundu. Xi, "Çin ile ABD'nin birbirinden ayrılamayacağını defalarca dile getirdim. Sadece işbirliği fayda getirebilir, zıtlaşma kesinlikle zarar getirecektir. İki taraf için en iyi seçenek işbirliğidir" ifadelerini kullandı.

Xi ile Trump arasında geçtiğimiz aralık ayında Arjantin'de yapılan görüşmede ticaret savaşında 90 günlük ateşkes uygulanması kararı alınmıştı. İki taraf, 1 Mart itibarı ile bir anlaşmaya varamazsa Washington yönetimi Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürüne uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltecek. - PEKİN

Kaynak: İHA