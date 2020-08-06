Çin, ABD Sağlık Bakanı Azar'ın Tayvan ziyaretine tepki gösterdi
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Çin, ABD Sağlık Bakanı Azar'ın Tayvan ziyaretine tepki gösterdi

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın yapacağı Tayvan ziyaretine ilişkin "Çin tarafı, ABD'nin yanlış hareketleriyle ilgili olarak kararlı ve güçlü karşı adımlar atacak.

Çin, ABD Sağlık Bakanı Azar'ın Tayvan ziyaretine tepki gösterdi
06.08.2020 17:59 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:02

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Sağlık Bakanı Alex Azar'ın yapacağı Tayvan ziyaretine ilişkin "Çin tarafı, ABD'nin yanlış hareketleriyle ilgili olarak kararlı ve güçlü karşı adımlar atacak." dedi.

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında söz konusu ziyarete ilişkin Tayvan ve ABD'li yetkililerin resmi temas kurmasına karşı çıktıklarını belirterek, ABD'yi "Tek Çin ilkesi"ne bağlı kalmaya ve Tayvan ile her türlü teması durdurmaya çağırdı.

Tek Çin ilkesine meydan okuyan veya bu ilkeyi görmezden gelen bütün teşebbüslerin nihayetinde başarısızlıkla sonuçlanacağı değerlendirmesinde bulunan Sözcü Vang, "Çin tarafı, ABD'nin yanlış hareketleriyle ilgili olarak kararlı ve güçlü karşı adımlar atacak." ifadelerini kullandı.

Washington yönetimi salı günü Bakan Azar'ın Tayvan'ı ilerleyen günlerde ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Pekin yönetimini 1979'dan bu yana Çin'in tek temsilcisi olarak tanıyan ABD, Azar'ı Tayvan'a gönderme kararıyla bölgeye son 40 yıl içinde en üst düzey resmi ziyareti gerçekleştirmiş olacak.

Tayvan'ın statüsü?

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş bu girişim Çin tarafından kabul edilmemişti.

Kaynak: AA

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