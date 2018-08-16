Çin, ABD Petrolünü Satın Alma Konusunda Çekimser

Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında Pekin'in gümrük vergisi listesinden petrolü çıkarmasının geçici olması korkusu, Çin'deki petrol ithalatçılarında, ABD'den ham petrol tedarik etme konusunda çekimserliğe sebep oluyor…

Thomson Reuters Eikon'un gemi izleme verilerine göre, Haziran ve Temmuz aylarında ABD'den Çin'e yaklaşık 300 bin varil petrolün gönderilmesine karşılık Ağustos ayının başından bu yana hiçbir ham petrol tankeri gönderilmedi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı birkaç aydır devam ediyor. Ancak bununla birlikte Pekin'in geçtiğimiz hafta yayınladığı, gümrük vergisi uygulanacak 16 milyar dolar değerindeki ABD malları listesinden petrolü çıkardı. Bu hareket, ABD'nin küresel bir petrol üreticisi olarak artan önemini ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'e önemli bir alternatif tedarik kaynağı olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak bununla birlikte Çin'deki petrol ithalatçıları, petrolün Washington'la gelecekteki olası müzakerelerde bir pazarlık aracı olmasından korkuyorlar. Çinli petrol ithalatçılarına göre, ticaret anlaşmazlığının gelecekte daha da kötüleşmesi halinde gümrük vergisi listelerine petrol de eklenebilir.

Çinli petrol şirketlerinden bir kaynak, şirketin, ABD'den petrol ithal etmek için yeni siparişler vermeden önce durumun gidişatını izlediğini belirtti. Çinli petrol ithalatçılarının bu korkusu, Çin ulusal petrol şirketlerinden PetroChina'ya bağlı Unipec'in bu ayın başlarında ABD'den yapılan ham petrol sevkiyatlarını askıya alma kararının ardından gelişti.

Çin pazarını tanıyan bir başka kaynak ise, ABD ham petrolünün, daha önce anlaşmaya varılan sevkiyatların tamamlanmasını kolaylaştırmak için vergi listesinden çıkarılmış olabileceğini söyledi. Kaynak, Çin hükümetinin belki de ABD ham petrolüne dair Çin pazarında herhangi bir sözleşme kalmadığı zaman petrolü de vergi listesine eklemek isteyebileceğini, bu yüzden bunun ABD ham petrolüne karşı siyasi bir tutumdan başka bir amacının olmadığını düşündüğünü belirtti.

Öte yandan kargo verileri ve ithalatçıların beyanatları, Çin'in Amerikan petrolüne alternatifler bulmak için Ortadoğu, Batı Afrika ve Latin Amerika'ya yöneldiğini ortaya koydu. Bununla birlikte Dubai ham petrol ile arasındaki fiyat farkının yakın olması da petrol tedarikinin Atlantik'ten Asya'ya kaymasına katkıda bulundu.

Petrol fiyatları arasındaki fark bir ay öncesine göre büyük ölçüde düşüş gösterirken varil başına 1.63 dolarlık bir gerileme yaşandı. Çin'in Ortadoğu, Rusya ve Batı Afrika'nın en büyük petrol tedarikçisi olmasına rağmen ABD'nin, 2016 yılında ihracat pazarlarını Çin'e açmasıyla Çin, önemli bir küresel tedarikçi haline geldi.