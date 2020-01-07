: Çin ABD'nin tarım ürünlerine milyarlarca dolar harcamayacak

07.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:51

Çin Tarım Bakan Yardımcısı ve ABD ile ticaret anlaşması müzakere heyeti üyesi Han Jun, Çin'in, ABD'den tarımsal ürün alımı için milyarlarca dolar harcama planı olmadığını söyledi.

Yerel medya grubu Caixin'in haberine göre, Han Jun, ABD ile yapılacak ticaret anlaşması kapsamında, bu ülkeden yapılan mısır, buğday ya da pirinç ithalatı için uyguladığı düşük tarifeli yıllık kotaları yükseltmeyecek.

Han Jun, geçen ay ayptığı açıklamada, ABD'nin daha yüksek tarımsal ithalat talebinin karşılanmsı için buğday, pirinç ve mısır alımının artırılacağını söylemiş ve bu açıklama Pekin'in tahıl alıcılarının yüzde 1 tarife oranı ile yapabilecekleri ithalata yönelik yıllık kotaları artıracağı spekülasyonlarına yol açmıştı.

Han Jun, Caixin'e yaptığı açıklamada, "Kota global piyasalar için yayınlandı ve tek bir ülke için kotalarda ayarlama yapmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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