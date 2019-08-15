Çin, ABD'nin son gümrük vergisi adımına karşı önlem alıyor

15.08.2019 17:33

Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) getirdiği son gümrük vergilerine karşı önlemler alacağı uyarısında bulundu

Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin uygulamak isteği gümrük vergilerinin, "iki ülke liderinin son yaptığı görüşmede vardığı uzlaşmayı ihlal anlamına geldiği" belirtildi ve Pekin'in bu vergilere karşılık vermek zorunda kalacağı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle