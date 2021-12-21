Çin, ABD'nin Sincan yaptırımlarına karşılık 4 Amerikalıyı yaptırım listesine aldı

SİNCAN, ANKARA (AA) - Çin, ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle bölge yönetiminin iki yetkilisini yaptırım listesine almasına karşılık, Beyza Saray'a bağlı Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonunun 4 üyesine yaptırım uygulama kararı aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Komisyon Başkanı Nadine Maenza, Komisyon Başkan Yardımcısı, Uygur kökenli Nuri Türkel ile üyeler Anurima Bhargava ve James Carr'ın Çin ana karasına ve Hong Kong ve Makau özel idare bölgelerine girişlerinin yasaklandığını ve ülkedeki mal varlıklarının dondurulduğunu söyledi.

Sözcü Cao, komisyon üyelerinin Çin'de mal varlığı bulunup bulunmadığına dair bilgi vermedi.

ABD Hazine Bakanlığı, 10 Aralık'ta Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki hak ihlallerinde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle yerel hükümetin Uygur kökenli başkanı Erken Tuniyaz ve önceki başkanı Şöhret Zakir'i yaptırım listesine almıştı.

ABD Senatosu, 16 Aralık'ta Çin'in "zorla çalıştırma yoluyla üretim" yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesinde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasa tasarısını onayladı.

Tasarının onaylanmasının ardından ABD Ticaret Bakanlığı, Sincan'daki insan hakları ihlalleriyle bağlantıları olduğu gerekçesiyle Çin merkezli bazı biyoteknoloji ve gözetleme şirketleri ile bazı hükümet kuruluşlarını, Hazine Bakanlığı ise aralarında drone üreticisi DJI'nin de olduğu 8 Çinli teknoloji firmasını yaptırım listesine almıştı.

AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet