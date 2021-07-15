Çin: ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik önlemleri küresel ticareti baltalıyor
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Çin: ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik önlemleri küresel ticareti baltalıyor

Çin: ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik önlemleri küresel ticareti baltalıyor
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Çinli yetkililer, ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Amerikan şirketlerine ithalat kısıtlamaları getirmesinin küresel ticarete tehdit oluşturduğunu iddia etti.

Çinli yetkililer, ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Amerikan şirketlerine ithalat kısıtlamaları getirmesinin küresel ticarete tehdit oluşturduğunu iddia etti.

Çin, ABD'nin bölgeden kıyafet, pamuk, domates gibi ürünlerin ithalatını yapan şirketlere yönelik baskıyı artırmasına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ABD'nin aldığı önlemlere gerekçe gösterdiği insan hakları ihlallerinin ve zorla çalıştırmanın bölgenin "gerçekleri ile bütünüyle uyuşmadığını" savundu.

Sözcü Gao, ABD'nin tutumunun küresel tedarik zincirinin güvenliğini ve istikrarını baltaladığını iddia etti.

ABD, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ticari bağlantıları olan şirketlere yönelik uyarılarını artırmıştı.

Amerikan şirketlerine ithalat kısıtlaması getirecek tasarı dün Temsilciler Meclisi'nin onayına sunulmak üzere Senato'dan geçmişti.

ABD Ticaret Bakanlığından 9 Temmuz'da yapılan açıklamada, 34 şirketin kara listeye alındığı ve bu şirketlerin 14'ünün Çin merkezli olduğu bildirilmişti. Şirketlerin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlar, Kazaklar ve Müslüman azınlık grupların üyelerine karşı baskı, toplu gözaltı ve yüksek teknolojili gözetim uygulamalarına karıştıkları ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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Çin: ABD'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik önlemleri küresel ticareti baltalıyor - Haberler
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