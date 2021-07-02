Çin, ABD'nin "insan kaçakçılığını önlemede başarısız olduğu" suçlamasına tepki gösterdi
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Çin, ABD'nin "insan kaçakçılığını önlemede başarısız olduğu" suçlamasına tepki gösterdi

Çin, ABD'nin 'insan kaçakçılığını önlemede başarısız olduğu' suçlamasına tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Çin, ABD'nin insan kaçakçılığını engellemekte başarısız olduğuna yönelik suçlamalarını reddetti.

Çin, ABD'nin insan kaçakçılığını engellemekte başarısız olduğuna yönelik suçlamalarını reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, "ABD'nin Çin'e yönelik yalan ve söylentilere dayalı asılsız suçlamalarına şiddetle karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Vang, Washington'u "Çin'i karalamakla" ve iç işlerine karışmakla suçlayarak ülkesinin insan kaçakçılığını durdurmaya çalışmakta başarısız olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

ABD'nin ırk ayrımcılığı geçmişinden dolayı eleştiri hakkı olmadığını belirten Vang, ABD'nin uyguladığı soykırım, ırkçılık ve zorla çalıştırma gibi insan hakları ihlallerini göz önünde tutarak bunları onarmaya çalışması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu yılki İnsan Kaçakçılığı Raporu'nda, Çin'in Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamalarının da dahil olduğu devlet destekli insan kaçakçılığına odaklandıklarını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığında açıklamalarda bulunan Blinken, "Bu yılki rapor, devlet destekli insan kaçakçılığına odaklanıyor. Devletin kaçakçı olduğu 11 ülkeyi belgeliyoruz." İfadelerini kullanmıştı.

Blinken, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki baskıcı faaliyetlerinin de raporlandığını belirtmişti.

Çin'in Sincan'da 1200'e yakın toplama kampı kurup 1 milyondan fazla Uygur Türkü'nü tutukladığını belirten Blinken, "Birçok tutuklu, fiziksel şiddete, cinsel istismara ve işkenceye maruz bırakılarak giyim, elektronik, güneş enerjisi ekipmanı, tarım ürünleri üretmeye zorlanıyor ve bu yılki raporda Çin'in vatandaşlarını maruz bıraktığı en korkunç ihlallerin tüm uygulamaları yer alıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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