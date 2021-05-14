Çin, ABD'nin BMGK'nin İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için toplanmasına karşı çıkmasını eleştirdi
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Çin, ABD'nin BMGK'nin İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için toplanmasına karşı çıkmasını eleştirdi

Çin, ABD'nin BMGK'nin İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için toplanmasına karşı çıkmasını eleştirdi
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için bugün toplanmasına karşı çıkmasına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail-Filistin gerginliğini görüşmek için bugün toplanmasına karşı çıkmasına tepki gösterdi.

The Times of Israel'de yer alan habere göre, Hua, basına yaptığı açıklamada, "ABD, BMGK'nın kriz hakkında konuşmasını tek başına engellemiş ve uluslararası toplumun karşısında yer almıştır." dedi.

Hua, ABD'nin Müslümanlara yönelik insan haklarını savunmakla bilindiğine atıfta bulunarak "Hissedebildiğimiz şey, ABD'nin Müslümanların insan haklarını önemsediğini söyleyip durmasıdır ama Filistin halkının çektiği acıyı görmezden geliyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin Filistin konusunda "isteksiz" olduğuna işaret eden Hua, "ABD, Filistinli Müslümanların hayatlarının da eşit derecede değerli olduğunun farkına varmalı." diye konuştu.

ABD, 13 Mayıs'ta, BMGK'nin mayıs ayı dönem başkanı Çin ile Konseyin geçici üyelerinden Norveç ve Tunus'un, cuma günü toplantı yapılması talebine "gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağı" gerekçesiyle itiraz etmişti. Konsey, bu hafta iki kez acil oturumda toplanmış ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamamıştı.

BMGK, İsrail ve Filistin arasında giderek artan gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için pazar günü toplanma kararı almıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği bildirilmişti.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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