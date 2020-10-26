Çin, ABD merkezli 6 medya kuruluşuna operasyonlarını rapor etmeleri için 7 gün süre verdi

Çin, ABD merkezli 6 medya kuruluşuna ülkede yürüttükleri tüm operasyonları bildirmesi için 7 gün süre verdi.

Çin, ABD merkezli 6 medya kuruluşuna ülkede yürüttükleri tüm operasyonları bildirmesi için 7 gün süre verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'de yayın yapan Çin merkezli 6 medya kuruluşunu geçtiğimiz günlerde yabancı misyon olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Yabancı Misyonlar Yasası kapsamında Yicai Global, Jiefang Daily, Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, Beijing Review ve Economic Daily'nin ABD operasyonları yabancı misyonlar kapsamına alınmıştı. 6 medya kuruluşunun ABD'deki yayınlarına herhangi bir kısıtlama getirilmezken, kuruluşların Çin kontrolündeki propaganda mecraları olduğu belirtilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, bu kararın ardından yaptığı açıklamada ABD tarafından Çinli medya kuruluşlarına yönelik baskıya kısa sürede yanıt verileceğini ifade etmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD merkezli medya kuruluşu olan American Broadcasting Company (ABC), Los Angeles Times, Newsweek, Feature Story News, Bureau of National Affairs ve Minnesota Public Radio'dan 7 gün içinde Çin'deki tüm operasyonlarını bildirmesinin istendiği aktarıldı. Sözcü Zhao bugün yaptığı açıklamada, "Çin'in meşru ve makul talebini ve ciddi uyarısını tamamen göz ardı ederek ısrarla Çin medya kuruluşlarına ve personeline siyasi baskının yapılması ve damgalanması kabul edilemez. Yanıt olarak Çin, 6 ABD medya kuruluşuna Çin'deki personeli, finansmanı, operasyonu ve gayrimenkulleri hakkında bugünden itibaren yedi takvim günü içinde yazılı olarak bilgi vermesini talep ediyor" ifadelerini kullandı.

Zhao ayrıca, "Çin, ABD'yi Çin medya kuruluşlarına yönelik siyasi baskıyı ve keyfi kısıtlamaları durdurmaya çağırıyor. Baskılar ve kısıtlamalar devam ederse Çin'den daha fazla karşı önlem bekleyebilirler" dedi. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı