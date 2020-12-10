Çin, ABD'li yetkililerin Hong Kong ve Makau'ya girişine kısıtlama getirdi
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Çin, ABD'li yetkililerin Hong Kong ve Makau'ya girişine kısıtlama getirdi

10.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:26
Çin, ABD'li yetkililerin Hong Kong ve Makau'ya girişine kısıtlama getirdi

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli yetkililere yönelik vize sınırlandırmasına misilleme olarak diplomatik pasaport sahibi ABD'li yetkililerin, Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerine vizesiz girişinin geçici iptal edildiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli yetkililere yönelik vize sınırlandırmasına misilleme olarak diplomatik pasaport sahibi ABD'li yetkililerin, Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerine vizesiz girişinin geçici iptal edildiğini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Washington yönetiminin Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyeleri, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin 14 üyesi ile ÇKP'nin Birleşik Cephe Departmanı üyelerine getirdiği vize kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Hong Kong meselesini "istismar ederek" Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini ve önemli çıkarlarına zarar verdiğini belirten Hua, ülkesinin, Hong Kong meselesinde başlıca sorumluluğu bulunan ABD'li siyasilere ve sivil toplum örgütleri mensuplarına yaptırım uygulayacağını kaydetti.

Hua bu kapsamda diplomatik pasaport taşıyan ABD'lilerin geçici olarak Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerine vizesiz girişlerinin iptal edildiğini açıklayarak "Bir kez daha ABD'yi bir an önce Hong Kong'a müdahale etmeyi ve Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmaya, yanlış ve tehlikeli yolda daha fazla ileri gitmemeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Xinhua'dan "gelecek dönem Çin-ABD ilişkilerine delik açılıyor" değerlendirmesi

Öte yandan Çin'in resmi haber ajansı Xinhua yayımladığı başyazıyla, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ÇKP üyelerine getirdiği vize kısıtlamasıyla iki ülke ilişkilerine "delik açtığı" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'nin yeni kurallarla ÇKP üyelerine ve ailelerine vizeyi kısıtlaması, Washington'da kendi siyasi çıkarları için iki ülke ilişkilerini gasbetmek isteyen aşırı Çin karşıtı güçlerin kötü niyetlerini açığa çıkardı." ifadesi kullanılan yazıda iki ülkenin "çatışmama, karşılaşmama, karşılıklı saygı ve kazan-kazan iş birliğini" desteklemesi ve daha güçlü ilişkilere sorunsuz geçiş yapılmasına öncelik vererek farklılıkları idare etmeye odaklanması gerektiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 8 Aralık'ta ÇKP yetkilileri ile ÇKP'nin Birleşik Cephe Çalışma Departmanına üye olarak propaganda veya etki kampanyasında yer alanlara vize kısıtlaması uygulanacağını açıklamıştı.

ÇKP üyeleri ve aileleri için seyahat vizeleri sınırlandırılmıştı

New York Times'ın 3 Aralık'ta ABD Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde aralıkta ÇKP üyeleri ve aileleri için seyahat vizelerinin sınırlandırılması kararı alındığı, bu kapsamda, bu kişiler için seyahat vizelerinin en fazla 1 ay olacağı ve tek girişle sınırlandırılacağı belirtilmişti.

ÇKP'den yapılan açıklamada ise Aralık 2019 itibarıyla partinin üye sayısının 91 milyon 914 bini aştığı belirtilmişti. ABD'nin ÇKP ve aile üyelerini hedef alan vize kısıtlamasının yaklaşık 270 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

ÇKP üyeleri de Çin vatandaşları gibi 10 yıla kadar ABD ziyaretçi vizesi alabiliyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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