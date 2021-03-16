Çin: ABD-Japonya temasları üçüncü tarafları hedef almamalı

Çin Dışişleri Bakanlığı, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Japon mevkidaşı Motegi Toşimitsu'nun görüşmesinin üçüncü tarafları hedef almaması gerektiğini düşündüklerini" bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Blinken ile Motegi'nin Çin'e ortak cevap verme konusunda fikir birliği arayışında olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD-Japonya'nın temas ve iş birliğinin bölge ülkeleri arasındaki güven ve iş birliğinin artması, Asya-Pasifik bölgesinin barış ve istikrarına katkı sağlaması gerektiğini düşündüklerini belirten Cao, bu iki ülkenin temas ve iş birliğinin üçüncü tarafları hedef almaması veya üçüncü tarafın çıkarlarına zarar vermemesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

Sözcü Cao, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell'in, Avustralya'ya uyguladığı ekonomik baskıya son verene kadar Çin ile ilişkilerde herhangi bir gelişmenin sağlanmayacağı uyarısına ilişkin Çin-Avustralya ilişkilerindeki sorunlarının asıl sorumlusunun Canberra yönetimi olduğunu kaydetti.

Cao ayrıca, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Blinken'in 18-19 Mart'ta yapacağı görüşmede ele alınacak konuları müzakere ettiklerini belirterek, "İki taraf karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde diyalog yoluyla anlayışı artırmalı, ayrılıkları kontrol altına alarak çözmeli ve Çin-ABD ilişkilerinin doğru yörüngeye girmesini teşvik etmeli." ifadesini kullandı.

Blinken, Japon mevkidaşıyla gün içinde gerçekleştirdiği görüşmede "Hint-Pasifik'teki ABD-Japonya ikili ittifakının 60 yıldır bölgenin barışı, refahı ve güvenliğinin köşe taşı" olduğunu, ziyaretin "basit ve önemli ana amacının" ABD'nin iki ülke ittifakına yönelik taahhütlerini yeniden vurgulamak olduğunu" söylemişti.

Motegi de ziyareti "Japonya-ABD ittifakının güçlendirilmesine yönelik güçlü bir mesaj verilmesi için büyük fırsat" şeklinde nitelemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı