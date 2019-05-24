Çin: ABD iş dünyasını cezalandırmak için devlet gücünü kullanıyor

– Çin Ticaret Bakanlığı'nın son açıklamasında, Çin'in ABD'nin devlet gücünü kullanarak iş dünyasını cezalandırmasına karşı oldukları ve kısıtlayıcı tehditlerini desteklemediği belirtilirken, ülkenin ticaret görüşmeleri ile ilgili gerginlikleri yükseltmeyi keseceğinin umulduğu eklendi.

Açıklama, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD'nin Çin'i ulusal güvenliğine bir tehdit olarak gördüğünü ancak bu iddiayı destekleyecek bir kanıtı olmadığı duyurması sonrasında geldi. Çin ayrıca, ABDli politikacıların "dedikolular" yaydığını söyledi ve Perşembe günü Çinli teknoloji firmalarının Çin Komünist Partisi ile bağları olduğu iddiasını örnek gösterdi.

ABD'nin, Huawei'i kara listeye alması sonrasında pek çok şirket Huawei ile bağlantıların kesti, Amazon, Japonya ve Birleşik Krallık operatörlerinin Huawei siparişlerini askıya almasıyla, Japonya'daki Huawei satışlarını durdurdu.



Kaynak: DHA

- İstanbul