Çin, ABD ile Tayvan arasında kurulacak askeri diyaloğa karşılık verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Çin, ABD ile Tayvan arasında kurulacak askeri diyaloğa karşılık verecek

06.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:42
Çin, ABD ile Tayvan arasında kurulacak askeri diyaloğa karşılık verecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Tayvan arasında askeri diyalog kurulmasına karşı çıktıklarını, gelişmelerin seyrine göre gerekli cevabı vereceklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Tayvan arasında askeri diyalog kurulmasına karşı çıktıklarını, gelişmelerin seyrine göre gerekli cevabı vereceklerini bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Tayvan ile ABD'nin, askeri diyalog kurma kararı çerçevesinde yapacağı görüntülü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tayvan'ın Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü meselesi olduğunu belirten Hua, gelişmelerin seyrine göre gerekli cevabı vereceklerini, egemenlik ve güvenlik çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

Hua, ABD'yi, Tayvan ile her türlü askeri ve resmi ilişkilerini durdurmaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar R. Clarke Cooper'ın 6 Ocak'ta Tayvan'la siyasi ve askeri diyalog çerçevesinde görüntülü toplantı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Tayvan makamları da iki tarafın siyasi, askeri ve güvenlik alanlarında yakın iş birliğini artırmak için çeşitli kanallarla iletişimi sürdürdüğünü belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ömer Bayram Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin, ABD ile Tayvan arasında kurulacak askeri diyaloğa karşılık verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 14:50:14. #1.15#
title