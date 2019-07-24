Çin: "ABD, Hong Kong'dan kirli ellerini çeksin"

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying, yabancı güçlerin Hong Kong'a müdahale etmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) bir an önce Hong Kong'a uzattığı kirli ellerini çekmesini tavsiye ediyoruz." dedi.

Sözcü Hua, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarına karşı yapılan gösterilere yönelik, ABD'nin toplanma ve ifade özgürlüğü çağrısına ilişkin açıklamalar yaptı. Euronews.com'da Görüntüle