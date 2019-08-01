Çin ABD'den daha fazla tarım ürünü almaya başladı

– Çin ticaret Bakanlığı Sözcüsü GAo Feng, ülkenin ABD'den daha fazla tarımk ürünü almaya başladığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Pekin'de gerçekleştirilen ticaret görüşmesinin, Çin2in ABD'den aldığı tarım ürünlerini artırma sözünü içerdiği belirtilmişti.

Daha önce Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD'nin bir "iyi niyet göstergesi" olarak Çin'in daha fazla tarım ürünü satın almasını beklediğini belirtmişti.

Çin'den yapılan açıklamada, Eylül ayındaki üst düzey görüşme öncesinde, Ağustos ayında bir görüşme daha yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul